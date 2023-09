HAZ Hannover-Update: Ein prallvoller Sonntag

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

so wie es aussieht, könnten wir heute den vorerst letzten richtig heißen Spätsommersonntag bekommen. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst jedenfalls sagen für die kommende Woche aufziehende Schauer und kühlere Temperaturen für Niedersachsen voraus. Vielleicht wollen Sie da ja die Gelegenheit nutzen, bei Sonnenschein Hannover und das Umland zu erkunden? Heute wäre auf jeden Fall ein guter Tag dafür - denn es findet der Entdeckertag statt, eine der beliebtesten Familienveranstaltungen in der Region.

Mehr als 30 Ziele sind dabei, Sie können etwa eine Schmiede in Springe oder eine Oldtimer-Sammlung in Hemmingen besichtigen. Auch die Roboterfabrik der Leibniz Universität lädt ein: Hier können Besucherinnen und Besucher ab sechs Jahren erste Erfahrungen beim Programmieren sammeln und einige Roboter bestaunen. Mit dabei ist auch die Deponie in Lahe, hier gibt‘s zum Beispiel Informationen über Kreislaufwirtschaft sowie einen Klettergarten und Mountainbike-Touren. Um von Station zu Station zu gelangen, nehmen heute Busse, Bahnen und Nahverkehrszüge im gesamten GVH-Bereich Passagiere kostenfrei mit.

Zentrale Veranstaltung ist das Entdeckerfest in Hannovers Innenstadt mit vier Bühnen und einer Sportmeile zwischen Kröpcke und Aegi. Wenn Sie dann schon in der City sind, können Sie auch gleich noch entspannt durch die Geschäfte bummeln - hier ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Und anschließend vielleicht noch ein Kinobesuch zum Ausklang des Wochenendes? In Hannover machen zahlreiche Kinos beim bundesweiten Kinofest mit, der Eintritt kostet etwa im Astor Grand Cinema, im Cinemaxx, im Kino am Raschplatz und in den Hochhaus-Lichtspielen nur fünf Euro.

Und dann ist noch Tag des offenen Denkmals, in Niedersachsen und Bremen sind heute mehr als 500 Kirchen, Klöster, Windmühlen, Industrieanlagen, Schlösser und Villen dabei. Auch zu dieser Veranstaltung finden Sie in diesem Newsletter einen Artikel.

Weitere Tipps für Ausflüge, Radtouren sowie Veranstaltungen in der Region und darüber hinaus bietet Ihnen übrigens unserer Freizeit-Newsletter, den wir Ihnen unten verlinkt haben.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick





Zitat des Tages

„Wir machen derzeit Außenführungen durch den Wald und die Gartenanlagen.“ Nicolaus von Schöning, Pächter der Marienburg. Bei dem Schloss wurde Schwamm im Dach entdeckt, die Innenräume sind ab sofort in weiten Teilen gesperrt.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Ines Schiermann

Das müssen Sie zum Regionsentdeckertag in der Region Hannover wissen

Am Sonntag, 10. September, findet der 36. Entdeckertag in der Region Hannover statt. Mit 37 Zielen und dem Entdeckerfest in der City ist das Angebot riesig. Wir sagen Ihnen, was Sie dazu wissen müssen – in der Stadt und im Umland. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Alexander Bittner

Erdbeben in Marokko: So hat ein Hannoveraner die Schreckensnacht erlebt

„Durchgerüttelt, als ob man auf einer Waschmaschine mit Schleudergang sitzt“: Eick von Ruschkowski aus Laatzen bei Hannover war beruflich in Marokko, als das Land vom schwersten Erdbeben der vergangenen Jahrzehnte heimgesucht wurde. Im Interview schildert er, was passiert ist. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Kerstin Schomburg

Spielzeitstart am Schauspielhaus Hannover: Buh-Rufe für „Richard III.“

Das Schauspiel Hannover ist mit der ersten Premiere in die neue Spielzeit gestartet: Matthias Rippert hat ein Stück nach Shakespeares „Richard III.“ inszeniert. Das ist aber kein großes Drama. Jetzt lesen

