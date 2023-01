HAZ Hannover-Update: Ein schrecklicher Verdacht

Liebe Leserinnen und Leser,

dass in dieser Woche im beschaulichen Wunstorf etwas Schreckliches geschehen ist, wissen wir seit dem vergangenen Mittwoch. Welche Dimensionen die mutmaßliche Gewalttat dort jedoch offenbar hat, erahnen wir seit gestern. Da wurden Details zum Tod eines 14-Jährigen bekannt, den ein gleichaltriger Schulkamerad getötet haben soll.

Schon am Donnerstag schickte ein Richter den Verdächtigen in Untersuchungshaft - ein sehr ungewöhnlicher Schritt bei einem 14-Jährigen. Gestern erfuhr man ein bisschen darüber, warum er das möglicherweise tat. Denn das, was die Ermittler bisher über den wahrscheinlichen Tathergang wissen, ist in der Tat schockierend. Kein Wunder, dass der ganze Ort wie erstarrt ist. Meine Kollegen Manuel Behrens, Alina Stillahn und Kathrin Götze berichten über die verstörenden Details.

Unterdessen hat die Kultusministerkonferenz der Länder am Freitag in Stuttgart über mögliche Maßnahmen beraten, die helfen sollen, dem Lehrermangel beizukommen. Die Kernidee: Die Lehrerinnen und Lehrer sollen nicht mehr so viel in Teilzeit arbeiten wie bisher. In Niedersachsen (und mutmaßlich in 15 anderen Bundesländern) kommt diese Idee bei den Pädagogen nicht besonders gut an, wie meine Kollegin Saskia Döhner berichtet.

Jetzt sind ja aber erstmal Zeugnisferien (wobei das Wort Ferien für zwei Tage ein wenig hoch gegriffen ist, wie Niedersachsens Schüler vermutlich übereinstimmend finden). Und für alle Nicht-Schüler oder -Lehrer ist wenigstens Wochenende. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Thema des Tages

Andachtsraum: Die IGS Wunstorf trauert um ihren getöteten Schüler. © Quelle: Lothar Veit

Mord an 14-Jährigem? Ermittler haben Hinweise auf eine grausame Tat

Die Ermittlungen gegen den 14-Jährigen aus Wunstorf, der einen Mitschüler getötet haben soll, zeichnen ein erschütterndes Bild. Während der mutmaßliche Täter wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, liegt nun das Ergebnis der Obduktion vor. Bereits vor der Tat soll das Opfer gemobbt worden sein. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir müssen damit umgehen, dass nicht nur das Opfer, sondern auch der mutmaßliche Täter Schüler unserer Schule ist. Elke Helma Rothämel, Leiterin der IGS Wunstorf

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren