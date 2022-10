HAZ Hannover-Update: Ein Sparpaket, das wehtut

Liebe Leserinnen und Leser,

das tägliche Leben in Deutschland ist in den vergangenen sechs Wochen sprunghaft teurer geworden: Erstmals seit der Nachkriegszeit erreichte die Inflationsrate wieder die Marke von 10 Prozent. Private Haushalte schauen zurzeit so sehr aufs Geld wie schon viele Jahrzehnte lang nicht mehr. Finanzielle Rücklagen zu bilden, können sich viele Menschen in der aktuellen Situation schlichtweg nicht mehr leisten. Wie auch, wenn das Einkommen schon für den täglichen Bedarf knapp ist.

Auch Stadt und Region Hannover müssen angesichts von Inflation und steigenden Kosten sparen. Das ist für die stets unter Finanzdruck stehende Landeshauptstadt eigentlich nichts Neues, die aktuelle Situation erfordert allerdings sehr viel härtere Streichungen als bisher. Erstmals ist die grün-rote Koalition im Rathaus gezwungen, nun auch deutliche Einschnitte in von Kürzungen bisher ausgenommenen Bereichen vorzunehmen, schreibt mein Kollege, HAZ-Redakteur Andreas Schinkel, über das Konzept, das Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Stadtkämmerer Axel von der Ohe nun vorgelegt haben.

Allein für das laufende Jahr rechnet die Stadtspitze mit einem Minus von 230 Millionen Euro. Um die Stadt, wie Onay sagt, wieder in „ruhigeres, finanzielles Fahrwasser zu lenken“, sind diverse Maßnahmen im Gespräch. So sollen etwa die Grundsteuer erhöht und das Parken auch außerhalb der Innenstadt empfindlich teurer werden, der Eintritt in Museen und Schwimmbäder wird künftig höher liegen als bisher. „Wir haben hier ein Konsolidierungspaket, das wehtut, das Verzicht bedeutet und das uns nicht leichtgefallen ist“, sagt von der Ohe.

Besonders empfindlich treffen können die Sparpläne, über die noch der Rat entscheiden muss, langfristig Vereine und Initiativen. OB und Finanzdezernent wollen die Liste der Zuwendungen noch einmal gründlich prüfen - und Streichungen in Höhe von 8 Millionen Euro vornehmen. Das entspricht 10 Prozent des Gesamtetats für diesen Bereich. Auch im Kulturbereich steht ein Aderlass bevor. Dass einige Einrichtungen aufgrund des aktuellen Kostendrucks geschlossen oder zusammengelegt werden könnten, haben Onay und von der Ohe nicht mehr ausgeschlossen.

Aber auch die Verwaltung will sich dem Sparzwang stellen und beispielsweise Doppelstrukturen abschaffen oder Bezirksräte zusammenlegen. Onay und von der Ohe wollen mit der Region darüber verhandeln, ob künftig etwa auf beiden Seiten eine Ausländerbehörde notwendig sei. Die Region, die ebenfalls kräftig sparen muss, sei - so hieß es - gesprächsbereit. Dezernate und Fachbereiche dürfen nur noch 80 Prozent ihres Budgets ausgeben.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihre Dany Schrader

HAZ-Chefredakteurin

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Unterm Strich: Arbeitssieg, Moral gezeigt, Teamgedanke hoch. Besser Fußball spielen müssen wir - und ich denke, das können wir auch. Stefan Leitl, Trainer von Hannover 96, zum Heimspielsieg

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Verzicht üben: Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne, rechts) und Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) bereiten Hannover auf einschneidende Sparmaßnahmen vor. © Quelle: Ilona Hottmann

Hannovers Sparpaket: Höhere Gebühren, Steuern und Preise, weniger Geld für Kultur und Vereine

Die Stadt Hannover will die riesigen Löcher im Haushalt stopfen und schnürt ein Spar- und Konsolidierungspaket über rund 121 Millionen Euro. Ihre Einnahmen will die Stadt unter anderem durch einen Grundsteueranstieg steigern. Zugleich setzt die Stadt bei sich selbst den Rotstift an – und bei Vereinen und Initiativen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

„Ich will die Vergangenheit greifbar machen“: Thomas Merbt in seinem Napoleon-Museum. © Quelle: Simon Benne

Napoleons Spuren im Harz

Sammler Thomas Merbt kann ganze Nachmittage mit Geschichten über den früheren französischen Kaiser Napoleon erzählen. In seinem Museum in Bad Harzburg hat er eine ansehnliche Sammlung an Schätzen aus der Lebenszeit des Herrschers versammelt. HAZ-Redakteur Simon Benne hat ihn besucht. Jetzt lesen

Die Corona-Lage

Geringe Gefahr: Wer eine FFP2-Maske trägt, ist gut geschützt. © Quelle: Patrick Pleul, dpa

Die Corona-Zahlen steigen wieder - und nun?

Dass die Inzidenzen steigen, lässt sich oftmals schon an der Menge der Krankmeldungen aus dem eigenen Kollegen- und Bekanntenkreis oder an der Vielzahl der roten Meldungen in der Corona-Warn-App ablesen. Von Höchstwerten wie im Herbst ist Hannover noch weit entfernt. Die Kliniken allerdings stehen aktuell auch wegen des Personalmangels bereits wieder unter einer erheblich höheren Belastung. Britta Lüers und Mathias Klein fassen zusammen, was Sie jetzt wissen müssen und wie es weitergeht. Jetzt lesen

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es Hier ansehen

Und dann war da noch ...

Entspannt in den Urlaub: Die Geschwister Melissa und Maurice Meyer waren weit vor Abflug am Flughafen Hannover. © Quelle: Christian Behrens/HAZ

... der Ferienstart am Flughafen

Dass die Herbstferien am Flughafen Hannover ohne größeres Chaos starten würden, war für viele Reisende eine gute Nachricht. Auch vom Streik des Personals der Fluggesellschaft Eurowings am heutigen Montag soll der Airport nach Angaben von Eurowings unberührt, bleiben. Wir wünschen entspannte Ferien. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren