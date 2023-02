HAZ Hannover-Update: Ein Tag Stillstand

Liebe Leserinnen und Leser,

für die deutschen Flughäfen und Airlines geht eine, man muss es wohl so sagen, katastrophale Woche zu Ende. Erst legte am Mittwoch ein Bagger die IT der Lufthansa lahm und sorgte damit für heilloses Chaos an den Gates. Am Tag danach wurden die Webseiten der Flughäfen in zahlreichen Großstädten zum Ziel offenbar russischer Hacker, auch in Hannover war die Seite stundenlang nicht erreichbar. Doch damit nicht genug: wiederum nur einen Tag danach legten Verdi-Mitglieder an mehreren Flughäfen die Arbeit nieder, der ganztägige Warnstreik traf am Freitag ebenfalls auch Hannover. Deutschlandweit fielen Schätzungen zufolge mehr als 2300 Flüge aus, knapp 300.000 Passagiere waren betroffen. In Hannover könnte es noch ein paar Tage dauern, bis wieder Normalbetrieb herrscht, heißt es.

An den Flughäfen mag man so langsam wieder aufatmen - in Hannover steht allerdings gleich das nächste Tohuwabohu an. Am Dienstag ruft Verdi erneut zum Streik auf, diesmal allerdings in deutlich größerem Ausmaß. Wenn die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen, dann stehen Bahnen still, Kitas bleiben geschlossen, Eltern müssen sich notgedrungen zur Betreuung des Nachwuchses krank melden. Dann bleibt der Müll liegen, in den Kliniken der Region Hannover gibt es nur eine Notfallversorgung, auch in Bürgerämtern und anderen Amtsstuben dürfte alles etwas länger dauern. Was Sie im Detail dazu wissen müssen, und auch, wo sie wegen eines Verdi-Demo-Zuges zeitweise nicht mit dem Auto durchkommen werden, haben wir hier für Sie zusammengefasst. A propos Stau: Bereits heute wird es vielerorts eng in der City. Es ist Karneval, und auch in Hannover sind zwischen Steintor und Trammplatz die Narren los. Hinzu kommen mehrere Demos im Stadtgebiet.

Doch zum Start ins Wochenende bleibt zumindest etwas Zeit zum Durchatmen, bevor die nächsten Turbulenzen beginnen. Ich wünsche Ihnen dafür ausreichend Ruhe und Muße, sowie eine informative und unterhaltsame Lektüre unserer Berichte und Artikel. Mit herzlichen Grüßen, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

„Auf den ersten Blick wirken solche Angebote tatsächlich seriös.“ Dennis Schmitt von der Polizei Hannover zu einer aktuellen Betrugsmasche im Internet

Thema des Tages

Warnstreik in Hannover: Hier müssen Sie mit Ausfällen und Einschränkungen rechnen

Am Dienstag, 21. Februar, ruft die Gewerkschaft Verdi kommunale Mitarbeiter zum eintägigen Warnstreik auf. Nicht nur Busse und Stadtbahnen bleiben in Hannover stehen. Hier der Überblick. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Die Narren sind los: Diese Einschränkungen gibt es am Samstag im Straßenverkehr wegen des Karnevalsumzugs

2021 und 2022 mussten die Narren darauf verzichten, in diesem Jahr dürfen sie endlich wieder durch Hannover ziehen. Das hat Konsequenzen für den Verkehr in der Innenstadt. Einige Straßen sind am Samstag, 18. Februar, zeitweise gesperrt. Jetzt lesen

Opernball in Hannover

Ein Abend zum Küssen: 1800 Gäste feiern am ersten Tag des Opernballs in Hannover

Glanzvoll und festlich ist am Freitagabend der erste Tag des Opernballs in Hannover gestartet. Rund 1800 Gäste feierten in einer aufwendig dekorierten Kulisse. Das Motto des Abends: der Kuss. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Und dann war da noch ...

Dirk Pätzold aus Seelze verbaut fast 20.000 Legosteine in Form des Neuen Rathauses

Sein eigenes Lego-Modell entwerfen: Mit dem Bau des Neuen Rathauses hat sich Dirk Pätzold diesen Traum erfüllt. Fast 20.000 Steine sind in dem Modell verbaut. Sein nächstes Projekt ist die Marienburg. Jetzt lesen

