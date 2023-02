HAZ Hannover-Update: Ein trauriger Jahrestag

Liebe Leserinnen und Leser,

Heute klingt in unserem Hannover-Update noch einmal der gestrige Tag nach - der Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine. Ein Tag, an dem die Welt noch mehr als sonst den Blick nach Kiew und in die anderen Teile des überfallenen Landes gerichtet hat. 141 Nationen stellten sich bei einer Abstimmung in der UN-Vollversammlung hinter die Ukraine, nur sieben hinter den Aggressor Russland. Und in aller Welt gedachten die Menschen derer, die seit einem Jahr unter Krieg und Terror leiden.

Matthias Koch, früher HAZ-Chefredakteur und heute Autor in unserem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), hat sich ein paar kluge Gedanken darüber gemacht, an welchen Stellen sich Wladimir Putin in diesem Jahr des Angriffskrieges verkalkuliert hat. Er kommt auf fünf wesentliche. Kein gutes Zeugnis für den angeblich so gewieften Strategen im Kreml.

Derweil zeigt die Geschichte von Mariia Tieplova exemplarisch, wie Putin das Leben von Millionen von Menschen durch seinen irrwitzigen Angriff auf den Kopf stellte. Tieplova und ihrem Mann ging es in der Ukraine gut. Sie hatten gute Jobs und drei Kinder, das vierte war unterwegs. Dann mussten sie fliehen - am Ende nach Hannover.

Inzwischen hat Tieplova hier bei uns ihre Tochter Miropia zur Welt gebracht, die eigentlich einen russischen Namen hatte bekommen sollen. Sie alle sind jetzt Flüchtlinge. Und sehnen sich nach zu Hause.

Gleichzeitig ist die Geschichte der kleinen Miropia auch eine der Hoffnung. Das Leben geht weiter, junge Menschen kommen nach, die später hoffentlich alles viel besser machen werden als die Generationen vor ihnen. Simon Benne erzählt die Geschichte einer Familie, die versucht, in Hannover heimisch zu werden, während sie ihre Heimat vermisst.

Thema des Tages

"Der Kriegsherr im Kreml sieht die Welt nicht mehr, wie sie ist": Wladimir Putin hat sich an vielen Punkten verkalkuliert. Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa © Quelle: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Krem

Die fünf Irrtümer des Wladimir Putin

Der russische Staatschef wurde als Stratege stets überschätzt. Im ersten Kriegsjahr erlag der Kremlherr immer neuen frappierenden Irrtümern – in zentralen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen. „Wladimir Putin“, sagt einer der besten Russland-Kenner in Berlin, „hätte seine Karten intelligenter spielen können.“ Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir hatten alles und kamen mit nichts. Mariia Tieplova, die aus Kiew nach Hannover floh und dort eine Tochter zur Welt brachte

