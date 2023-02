HAZ Hannover-Update: Ein Trendsetter für die City

Liebe Leserinnen und Leser,

am vergangenen Montag bebte in der Türkei und Syrien die Erde, in einem Gebiet so groß wie Deutschland. Es sollte eine Katastrophe historischen Ausmaßes sein. Mindestens 20.000 Menschen sind nach derzeitigem Stand gestorben.

Wir wissen wohl, dass Geschichten wie die der 40-jährigen Zeynep aus der südosttürkischen Stadt Kirikhan Ausnahmen sind. Aber sie sind eben auch Funken der Hoffnung und Menschlichkeit in diesem gigantischen Unglück. Retter aus Deutschland schafften es am Mittwochmorgen, die Frau nach 104 Stunden aus den Trümmern ihres Hauses zu bergen. Ein Suchhund der nordrhein-westfälischen Hilfsorganisation Isar (International search and rescue) spürte Zeynep auf, stundenlang versorgten die Retter sie danach mit Flüssigkeit, bis sie sie endlich befreien konnten. Mein Kollege Can Merey, Auslands-Krisenreporter bei unserem Redaktionsnetzwerk Deutschland, erzählt die Geschichte dieser außergewöhnlichen und absolut unwahrscheinlichen Rettung, aus der auch unser Zitat des Tages stammt.

Unterdessen spüren wir auch in Niedersachsen und Hannover, wenn auch sehr mittelbar, die Auswirkungen der Bedrängnis, in die Menschen in anderen Weltgegenden dieser Tage geraten. Die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen, steigt wieder - und das liegt gar nicht so sehr aus Kriegsopfern aus der Ukraine. An der Leibnzischule führt das jetzt dazu, dass geflüchtete Menschen demnächst in die Container ziehen sollen, die zuletzt noch als Lernorte dienten. Mein Kollege Andreas Schinkel hat die Details dazu in unserem Thema des Tages.

Und sonst? Gibt es endlich mal wieder gute Neuigkeiten aus der Innenstadt, wo sich das Trendgeschäft Urban Outfitters ansiedeln wird. Hat der Großvermieter Vonovia die Menschen in 88 Wohnungen im Norden Hannovers wochenlang frieren lassen. Und kann man sich bei einer neuen Schlaf-Messe in Hannover darüber informieren, wie es mit der Nachtruhe noch besser klappt. All das und mehr haben wir heute für Sie.

Die deutschen Retter von i.s.a.r. retten eine 40-jährige Frau in der Türkei. © Quelle: Can Merey

Wir freuen uns so darauf, mal ihr Gesicht zu sehen. Tamara Reiher, Hundeführerin der deutschen Hilfsorganisation Isar, nach der Rettung der 40-jährigen Zeynep aus den Trümmern ihres Hauses im südosttürkischen Kirikhan

Auf dem Gelände der Leibnizschule soll ein Unterrichtscontainer in eine Unterkunft für Flüchtlinge umgewandelt werden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Leibnizschule: Hannover bringt Flüchtlinge in Unterrichtscontainer unter

Die Stadt Hannover benötigt zusätzliche Unterkünfte für Geflüchtete. Sie baut einen ehemaligen Unterrichtscontainer auf dem Gelände der Leibnizschule zum Wohnheim für rund 100 Menschen um. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

