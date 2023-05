HAZ Hannover-Update: Eine Autobahn mitten durch Hannover?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht sind Sie heute ja mit dem Auto in der Stadt unterwegs und fahren dabei auch über den Südschnellweg, der in den kommenden Jahren zur prägenden Baustelle in Hannover werden dürfte. Der bevorstehende Ausbau der sanierungsbedürftigen Trasse hat in den vergangenen Monaten für lebhafte Diskussionen gesorgt; aktuelle Planungen sehen eine Verbreiterung von derzeit 14,50 Meter auf 25,60 Meter vor, was Umweltschützern erheblich zu weit geht.

Dabei waren die Vorstellungen des Landes ursprünglich noch weitreichender. Zu Beginn der Planungen setzte sich Niedersachsen sogar für einen Ausbau auf 31 Meter ein - das geht aus Sitzungsprotokollen des zuständigen Planungsausschusses hervor, durch die sich mein Kollege Christian Bohnenkamp gearbeitet hat. Das entspräche einem Standard, der auch bei der Planung großer Fernautobahnen angelegt wird. Und nicht nur das: Diesen Maßstab empfahl das Land den Protokollen zufolge für alle Schnellwege in Hannover.

Landesverkehrsminister zu diesem Zeitpunkt war übrigens Olaf Lies (SPD), der das Ressort auch heute wieder führt und während der Zeit der rot-schwarzen Koalition ins Umweltressort gewechselt war. In dieser Funktion als Umweltminister, kurz vor der Landtagswahl 2022, forderte Lies dann eine schmalere Planung für den Südschnellweg.

Für den Herbst sind weitere Rodungen entlang des Südschnellweges in der Leinemasch geplant als Vorbereitung für die Sanierung der Trasse. Die Debatte darum dürfte aber wohl weitergehen.

Kommen Sie gut in die neue Woche.

Ihr

Stefan Knopf

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Wir schämen uns für Gerhard Schröder. Viele Niedersächsinnen und Niedersachsen schämen sich für Gerhard Schröder. Sebastian Lechner, Fraktionschef der CDU im niedersächsischen Landtag, in einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Darin fordert er den Ministerpräsidenten auf, Gerhard Schröder die Landesmedaille abzuerkennen.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Rainer Dröse

Wie das Land den Südschnellweg zu einer 31-Meter-Autobahn ausbauen wollte

Der 14,50 Meter breite Südschnellweg soll auf über 25 Meter verbreitert werden. Der Streit darüber tobt seit Monaten. Wie Dokumente jetzt belegen, sollte die Straße ursprünglich sogar 31 Meter breit werden – das ist die Kategorie einer großen Fernautobahn. Jetzt lesen

Hannovers Südschnellweg: Das ist der aktuelle Stand der Planungen

Gibt es noch Spielräume bei der Breite von Hannovers Südschnellweg? Darüber gehen die Meinungen von Gegnern und Befürwortern der Planungen auseinander. Eine Initiative macht einen neuen Vorschlag, der die Bäume in der Leinemasch schonen soll. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Tim Schaarschmidt

Wärmepumpen in Hannover? „Wir sind wieder lieferfähig“

Das neue Gebäudeenergiegesetz mit der Pflicht zu klimafreundlicheren Heizungen schreckt viele Immobilieneigentümer auf. Angeblich sind keine Wärmepumpen lieferbar, und die Kosten explodieren. Wir haben dem Großhändler Hempelmann einen Besuch abgestattet – und da klingen die Nachrichten ganz anders. Jetzt lesen

Und dann waren da noch ...

© Quelle: HAZ/M

... große Pläne für Hannover

Hannover als Schauplatz für die Fernsehserie „Rote Rosen“, Pelé bei den Roten und eine Wasserlandschaft neunmal so groß wie der Maschsee? Das alles hätte es wirklich fast gegeben. Wir erinnern uns an einige große Pläne für die Stadt. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren