HAZ Hannover-Update: Eine Strandoase am Raschplatz?

Welche Bilder haben Sie im Kopf, wenn Sie an den nördlichen Ausgang des Hauptbahnhofs und den Raschplatz zwischen Passerelle, den Kunst- und Kommerzkinos sowie der Baggi-Disco und der Hochstraße denken? Bilder von Leere, Schmutz, einem Treff von suchtkranken Menschen? Mit solchen Gedanken sind Sie nicht allein, das haben Umfragen der Stadt zuletzt erst wieder bestätigt. Das Areal ist ein Beleg dafür, wie falsch Stadtplaner liegen können, wenn sie einfach unterstellen, dass die Menschen sich schon an ihre Pläne halten werden. Man darf es schon mal so klar sagen: Der Ort ist ein total verplantes urbanes Unglück.

Das Problem, auch andere Städte kennen es, wird in Hannover seit Jahrzehnten von Oberbürgermeister zu Oberbürgermeister und deren Spitzenbeamten weitervererbt. Vieles wurde schon versucht. Zuletzt wurde überlegt (und offenbar verworfen), für 12 Millionen Euro einen Deckel aufs Raschplatzloch zu bauen, ähnlich wie am Kröpcke. Nun gibt es einen neuen Impuls. Demnach sollen nicht gleich mit Beton Fakten geschaffen werden, sondern mit einem provisorischen Sandplatz so eine Art Beachgefühl geschaffen werden.

Sport, Gastronomie, Verweilqualität - den Ideengebern schwebt eine Strandoase vor, wo zurzeit Menschen vom Rande der Gesellschaft und vom Rande Europas stranden. Viele Hannoveranerinnen und Hannoveraner finden das abwegig, und ihre Argumente sind nicht von der Hand zu weisen. Aber gibt es eine bessere Idee? Reporter Conrad von Meding stellt die Details des geplanten Projekts vor und kommentiert, dass es im Prinzip zum Erfolg verdammt ist. Und meine Kollegin Saskia Döhner fängt die Reaktionen vor Ort und aus der Ratspolitik ein.

Weitere wichtige Themen zum Tag haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert. Besonders empfehle ich Ihnen den Bericht von Simon Benne, der nach dem Besuch des Pferdespektakels Cavalluna Ross und Reiter nennt. Spannende Lektüre am Sonntag verspricht Ihnen

Ob das Spektakel nun ein unerträgliches Kitschgewitter ist oder ein betörendes Hochamt farbenfroher Reiterromantik, bleibt eine Glaubensfrage. HAZ-Reporter Simon Benne über die Pferdeschow Cavalluna

Strandfeeling auf dem Raschplatz: So will Hannover das Schmuddelimage loswerden

Mit frischen Ideen und Mut zum Experiment will Hannover die Neuerfindung der Areale hinterm Hauptbahnhof angehen. Die Konzepte sehen unter anderem Freiluftgastronomie auf dem Weißekreuzplatz Kulturevents auf dem Andreas-Hermes-Platz und ein Beachvolleyballprojekt noch in diesem Frühsommer auf dem Raschplatz vor. Geplant sind aber auch bessere Angebote etwa für Drogenabhängige. Jetzt lesen

Fall der vertauschten Leichen in der MHH: Muslim wurde getötet – Sohn unter Verdacht

Wie jetzt bekannt wird, hat das Drama um zwei vertauschte Leichen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) eine erschütternde Vorgeschichte: Der versehentlich eingeäscherte Muslim ist offenbar Opfer eines Verbrechens geworden, sein Sohn als Verdächtiger inzwischen festgenommen. Jetzt lesen

... der Auftritt des hannoverschen Sängers Michèl von Wussow im ZDF-“Morgenmagazin“

Sänger Michèl von Wussow gilt als eines von Hannovers derzeit spannendsten Talenten. Mit dem Debütalbum „Narbenherz“ und mitreißenden Konzerten lässt er jetzt deutschlandweit aufhorchen. Jetzt lesen

