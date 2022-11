HAZ Hannover-Update: Eine Toilette für alle

Liebe Leserinnen und Leser,

die Stadt, in der Sie leben, verändert sich. Hannover versucht sich an Innovationen, die anderswo auf der Welt längst selbstverständlich zum Alltag gehören, etwa bei den Schultoiletten. Denn neuerdings gibt es auch an der Goetheschule eine non-binäre Toilette für Menschen, die sich nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen. Es gibt immer mehr Jugendliche, die sich selbst als genderfluent oder non-binär bezeichnen - sich also nicht eindeutig als Mädchen oder Junge fühlen. Auch an der Goetheschule ist das so. Es gibt dort auch eine „Queer AG“, die sich dem Thema Geschlechteridentität widmet. Die Goetheschule folgt mit ihrem Angebot dem Beispiel des Gymnasiums Limmer - und zahlreichen anderen Einrichtungen, etwa in Großstädten wie Hamburg und Berlin, die erkannt haben, dass das Thema wichtig ist und viel zu lange verschwiegen wurde.

In einem anderen Punkt nimmt sich die niedersächsische Landeshauptstadt ein Beispiel an der spanischen Metropole Barcelona. Um in Wohnvierteln Ruhe- und Aufenthaltszonen abseits des Straßenverkehrs zu schaffen, gibt es dort schon seit einigen Jahren sogenannte Superblocks mit Pflanzen, Gemüsebeeten und Bänken zum Ausruhen. Als erstes Viertel Hannovers soll nun der Bereich rund um die Gerberstraße in Nähe des Königsworther Platzes entsprechend umgestaltet werden. Die Anwohner allerdings sind darüber eher verwundert, als erfreut: Sie empfinden ihre Umgebung bereits als angenehm ruhig, zumal ein Spielplatz und das Leineufer in Reichweite liegen. Die Stadt allerdings argumentiert: In diesem Bereich sei mit kleinsten finanziellen Mitteln ein größtmöglicher Erfolg zu erreichen, heißt es. Wir sind gespannt.

Schöne Aussichten für alle gibt es spätestens in der Nacht von Donnerstag auf Freitag: Dann sollen am Himmel über Hannover wieder zahlreiche Sternschuppen zu sehen sein. Der Grund dafür ist ein sogenannter Strom der Leoniden, also eine Teilchenwolke, die aus Resten von aufgelösten Kometen oder Asteroiden besteht, wie mein Kollege Mathias Klein erklärt. Ihm zufolge kommt es in diesem Jahr zu einem nur alle 32 Jahre auftretenden Höhepunkt, der pro Stunde bis zu 500 Meteore am Himmel sichtbar macht. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zusehen.

Ihre Dany Schrader

Chefredakteurin

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Zitat des Tages

Wir brauchen mehr Licht. Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian zu der Frage, wie sich Frauen nachts in Hannovers Innenstadt sicherer fühlen können

Thema des Tages

Ein „Superblock“ wie in Barcelona

Nach dem Vorbild Barcelonas will die Politik in Hannovers Mitte einen ersten Superblock umsetzen. Die Idee: Der Durchgangsverkehr soll raus, Anwohner weiter einfahren können. Geplant sind mehr Bäume, Bänke und Spielmöglichkeiten. Auch ein konkretes Viertel hat die Politik dafür im Blick.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Endstation Pfandhaus: Energiekrise bringt Pfandhaus neue Kunden

Die Energiekrise kostet die Menschen viel Geld. Oft ist der Gang zum Pfandhaus dann die letzte Möglichkeit. Zu den Stammkunden sind in der Energiekrise 30 Prozent Neukunden gekommen, berichtet die Mitarbeiterin des fast 150 Jahre alten Pfandhauses Schumacher in der Schmiedestraße.

Corona-Zahlen des Tages

Und dann war da noch ...

... der Nachbar, der ein Ehepaar aus dem brennenden Haus rettete

Ein Mann hat durch seinen mutigen Einsatz einem älteren Ehepaar im Wedemärker Ortsteil Resse das Leben gerettet. Er eilte zum bereits brennenden Haus, weckte die Bewohner und trug in letzter Sekunde auch den Familienhund ins Freie. Weil das Gebäude offenbar nicht versichert war, stehen die Opfer des Brandes vor dem Nichts.

