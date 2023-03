HAZ Hannover-Update: Schnee im März

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist Sonnabend, und wir alle sind im Wochenende angekommen. Am Ende einer sehr traurigen Woche, wie man leider sagen muss.

Im Hamburg-Alsterdorf hat am Donnerstagabend ein 35-Jähriger Mann sieben Menschen und dann sich selbst erschossen. Das war eine der schrecklichsten Gewalttaten der jüngeren und älteren Geschichte Norddeutschlands. So, wie sich die Lage am Freitag darstellte, wäre alles vermutlich noch viel schlimmer gekommen, wenn eine besondere Einheit der Polizei nicht rasend schnell am Tatort gewesen wäre, einer Einrichtung der Zeugen Jehovas. Dazu passt unser Zitat des Tages von Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD). Alles, was über den Amoklauf von Alsterdorf bekannt ist, haben wir heute für Sie zusammengetragen.

Was die Region Hannover betrifft, so beschäftigt da seit gestern ein möglicherweise profanes, aber eben für jeden einzelnen auch sehr präsentes Thema einmal mehr die Lokalnachrichten: die Abfallentsorgung. Nachdem die Einwohner der Landeshauptstadt seit Neuestem schon von gelben Säcken auf gelbe Tonnen umsteigen mussten, steht für die ganze Region demnächst auch der Abschied vom Altpapiersack an. Das wiederum hat einerseits gute Gründe aus Sicht des Entsorgers, wirft aber andererseits bei vielen Bürgerinnen und Bürgern die Frage auf: Wohin mit all den Tonnen? Mein Kollege Mathias Klein erklärt, was der Plan ist, wann es losgehen soll und was man sonst über das Thema wissen muss.

Und dann ist da noch das Thema Verkehr. Den hat am Freitagabend der erneut einsetzende Schneefall behindert. Busse etwa konnten am späten Abend nicht mehr fahren, berichtet meine Kollegin Alina Stillahn. Und das Wetter soll bis in den heutigen Morgen hinein ungemütlich bleiben. Und sollten Sie über den Südschnellweg fahren wollen, so geht das übers Wochenende, Wetter hin oder her, nicht - denn die Bundesstraße ist wegen der Bauarbeiten zur ihrer Erweiterung zwei Tage lang gesperrt, wie Peer Hellerling berichtet.

Das und mehr finden Sie heute im Hannover-Update. Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Wir haben es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dem sehr, sehr schnellen und entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte der Polizei zu verdanken, dass hier nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind. Andy Grote (SPD), Hamburger Innensenator, nach dem Amoklauf in einem Gebäude der Zeugen Jehovas

Thema des Tages

Noch gibt es in Hannover den Sack und die Tonne fürs Altpapier. Das soll sich 2025 ändern. © Quelle: Archiv

Müll in Hannover: Jetzt kommt die Tonne für Altpapier

Und wieder eine neue Tonne: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha in der Region Hannover schafft die Säcke für Altpapier ab. Der Verein Haus- und Grundeigentum warnt vor Chaos. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

