HAZ Hannover-Update: Eisiges Vergnügen im 96-Stadion

Bei der WM in Katar hat sich im Spiel um den dritten Platz das Team aus Kroatien mit 2:1 gegen die Überraschungsmannschaft aus Marokko durchgesetzt. Heute um 16 Uhr folgt das Finale Frankreich gegen Argentinien - haben Sie einen Favoriten auf den Titel?

Und dann haben wir für Sie auch noch einiges abseits der der drei wichtigsten deutschen Sportarten (der Volksmund sagt: Fußball, Fußball und Fußball).

1. Das eisige Vergnügen im 96-Stadion. Auf der Spielfläche, wo sonst die Roten den Rasen schinden, liegt die Eisfläche, und darauf jagen Kinder, Promis und schließlich die Teams der Scorpions und der Indians im Stadtderby dem Puck nach. Meine Reporterkollegen notieren im Detail, wie das Team Kinderherz im Charity-Spiel gegen das Team Mertesacker ausrutscht, wie die Scorpions den Stadtrivalen Indians auch im 13. Oberliga-Derby kalt erwischen und wie Fury in the Slaughterhouse und Culcha Candela den 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf den Rängen mit ihren Hits einheizen.

2. In der ZAG-Arena gab es spät am Freitagabend die „TV Total Autoball WM“, bei der auf einem per Bande umgrenzten Spielfeld mehr oder minder prominente TV-Typen versuchen, einen sehr großen Ball mit ihren Kleinwagen ins gegnerische Tor zu bugsieren. Meine Kollegin Nina Hoffmann berichtet vom Trash- und Crash-Spektakel. Im Text finden Sie übrigens auch eine (nicht repräsentative) Umfrage, bei der Sie uns gern gleich sagen können, was Sie davon halten.

3. Vom Daddel- und Zocker-Szenetreffen „Dreamhack“ auf dem Messegelände berichtet Reporter Patrick Hoffmann und schildert, was der den den Reiz für Nerds und das Milliardengeschäft für Profis ausmacht.

4. Auch ein weiteres, leider sehr betrübliches Thema des Tages hat engen Bezug zum Sport und wiederum zum Stadion der Roten. Am Sonnabendvormittag erreichte die Redaktion die Nachricht, dass Sänger und Hannover-Unikat Dete Kuhlmann gestorben ist. Er sang bis 2017 vor der Nordkurve des Stadionrunds die Hymne „96 Alte Liebe“ vor jedem Heimspiel der 96er. 74 Jahre alt ist er geworden und am Donnerstag der ablaufenden Woche „sanft eingeschlafen“, wie es aus dem Familienumfeld heißt.

Zitat des Tages

Er begegnete Obdachlosen mit dem gleichen Respekt wie Ministerpräsidenten. Anca Graterol und Ossy Pfeiffer über ihren langjährigen Bandkollegen Dete Kuhlmann, Hannover-Unikat und 96-Stadionsänger, der am Donnerstag gestorben ist

Sportlich, sportlich: Das Thema des Tages

Jetzt schlägt‘s 13! Hannover Scorpions gewinnen das Eishockey-Open-Air im 96-Stadion gegen die Indians

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Der Kanzler gibt Gas: Der Report vom großen „Bahnhof“ für ein ganz besonderes Schiff

Und dann war da noch ...

