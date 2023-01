HAZ Hannover-Update: Eltern unter Verdacht

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Montag und herzlich willkommen in einer neuen Woche, die uns, meteorologisch, den Winter zurückbringen soll. Ich hoffe, Sie haben das stürmische Wochenende gut überstanden.

Leider hat dieses Wochenende eine traurige Nachricht aus Barsinghausen gebracht: Dort ist unter bisher nicht geklärten Umständen ein vierjähriges Kind gestorben, die Mutter fand es tot in seinem Bett. Die Ursache dieses tragischen Todes ist nun Gegenstand von Ermittlungen, die Mutter und ihr Lebensgefährte sitzen in U-Haft. Warum das so ist und was wir sonst bis dato zu dem Fall wissen, hat Manuel Behrens recherchiert - unser Thema des Tages im heutigen Update.

Die Geschichte von Jürgen Becker ist auch eine voller Tragik, aber mittlerweile ist sie auch eine voller Hoffnung. Becker ist vielen Hannoveranerinnen und Hannoveranern als Clubwirt von Arminia Hannover ein Begriff. Im September fiel er wegen einer zunächst rätselhaften Infektion ins Koma, dreimal wäre er fast gestorben, wie er meiner Kollegin Petra Rückerl erzählt hat. Mittlerweile mussten die Mediziner in der Medizinischen Hochschule Becker beide Beine amputieren - auch dadurch haben sie sein Leben gerettet. Rückerl hat sich mit Becker getroffen, und die Verabredung zu diesem Treffen hat es heute ins Zitat des Tages geschafft. In ihrer Geschichte beschreibt die Kollegin einen Mann, den es kaum schlimmer hätte erwischen können - und der sich dennoch jetzt mit Mut, Biss und dem Schalk im Nacken zurück ins Leben kämpft. Eine besondere Leseempfehlung.

Und dann ist da noch Erna Brosig. Die hat am Sonntag ihren 112. Geburtstag gefeiert. Das ist nach Lage der Dinge ein Altersrekord für Hannover - in Deutschland ist Frau Brosig derzeit der drittälteste Mensch. Simon Benne über ein Leben, das in der Kaiserzeit begann und in dem Erna Brosig ihrer Zeit manches Mal ein gutes Stück voraus war.

Mit all dem und noch viel mehr schicken wir Sie heute auf HAZ.de in den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Kommen Sie ruhig, ich laufe ja nicht weg. Jürgen Becker, Arminia-Vereinswirt, der durch eine Krankheit beide Beine verloren hat, zur HAZ-Reporterin Petra Rückerl

Thema des Tages

Kind leblos im Bett gefunden: Mutter und Lebensgefährte nach Tod eines Vierjährigen in U-Haft

In Barsinghausen wurde ein vierjähriger Junge leblos in seinem Bett gefunden. Das Kind soll zuvor auf einer Treppe gestürzt sein. Doch bei der Obduktion kam heraus, dass die festgestellten Verletzungen sich nicht mit den Aussagen der Mutter und ihres Lebensgefährten decken. Beide sitzen in Unterersuchungshaft. Jetzt lesen

