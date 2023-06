HAZ Hannover-Update: Entscheidung um Südschnellweg

Liebe Leserinnen und Leser,

der heutige Tag könnte der entscheidende im Streit um den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover werden. Bleibt es bei der geplanten Verbreiterung von derzeit 14,50 auf 25,60 Meter? Oder ist doch noch eine schmalere Variante möglich, um die Bäume und Sträucher in der Leinemasch zu schonen? Im Laufe des Nachmittags werden wir schlauer sein, denn dann findet in Berlin gewissermaßen der Showdown zur Debatte statt, die Hannover seit Jahren begleitet und die sich in den vergangenen Monaten so zugespitzt hat.

Befürworter und Gegner des Ausbaus sprechen erneut darüber, ob es noch eine kleinere Variante geben könnte. Neben den Planern des Landes und dem niedersächsischen Verkehrsminister Olaf Lies sitzen auch ADAC, IHK, das Bundesverkehrsministerium sowie Ausbaugegner etwa von „Leinemasch bleibt“ am Tisch.

Entscheidend wird sein, was der Bund - vertreten durch Volker Wissings Ministerium - sagt. Denn Wissing ist Bauherr - er zahlt den Ausbau des Schnellwegs durch die Leinemasch. Fast 600 Millionen Euro soll das kosten.

Die BI Leinemasch hält einen lediglich 21 Meter breiten Südschnellweg für möglich. Bereits gestern gab es am Kröpcke eine sogenannte Südschnellweg-Mahnwache von der Gruppe „Leinemasch bleibt“. Die Ausbaugegner kritisierten dabei, dass Klimaschutz bei dem Projekt aktuell keine Rolle spiele.

Die Bauplaner sind anderer Meinung. Sie wollen das Projekt voranbringen. Und für die Wirtschaft wären eine kleinere Variante oder eine Verzögerung des Ausbaus sogar kontraproduktiv im Kampf gegen den Klimawandel. Sie warnen vor Änderungen am aktuellen Plan.

In unserem Thema des Tages haben wir für Sie alle Argumente zusammengestellt. Sie können sich ein Bild machen über die Diskussion - und selbstverständlich informieren wir Sie heute auch sofort, wenn aus Berlin Neuigkeiten kommen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

In den kommenden zehn Jahren brauchen wir 5000 neue Kleingärten. Reinhard Martinsen, Präsident des Bezirksverbands der Kleingärtner

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Tobias Wölki

Südschnellweg-Showdown in Berlin: Worum es bei dem Treffen mit dem Verkehrsministerium geht

Bleibt es bei der geplanten Verbreiterung von Hannovers Südschnellweg? Oder kommt doch noch eine schmalere Lösung? Heute treffen sich Gegner und Befürworter des Ausbaus mit dem Verkehrsministerium in Berlin. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Am Rand: Drogensüchtige, Obdachlose und Dealer werden zumeist des Raschplatzes verwiesen. © Quelle: Katrin Kutter

Raschplatz: Darf die Stadt Drogensüchtige dauerhaft vom Platz verbannen?

Seit Anfang Mai gibt es auf dem Raschplatz ein Freizeit- und Sportareal. Sicherheitsdienste sorgen dafür, dass sich Dealer und Drogensüchtige dort nicht mehr aufhalten und ihrem Konsum und ihren Geschäften nachgehen. Darf die Stadt Hannover das? Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Dr.-Buhmann-Schule/privat

E-Sport-Sensation aus Hannover: Dr.-Buhmann-Schule krönt sich in Dallas zum Weltmeister

Das „Rocket League“-Team der Dr.-Buhmann-Schule Hannover hat bei der Uni-WM in Dallas sensationell den Titel geholt. Gegen die Favoriten des Fisher College (USA) bewiesen sie im Finale gute Nerven. Die Bildungseinrichtung ist mit seinem E-Sport-Programm für professionelle Computerspieler Vorbild in Europa. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ