HAZ Hannover-Update: Erpressung eines Sechstklässlers

als der erschreckende Fall in der vergangenen Woche öffentlich wurde, klangen die Umstände zunächst rätselhaft. Ein Schüler einer hannoverschen Gesamtschule wurde entkräftet an einer Straße in Langenhagen-Wiesenau gefunden, der zwischenzeitlich bewusstlose Zwölfjährige musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Schnell vermuteten Ermittler einen Zusammenhang mit einer Erpressung an der Schule des Jungen - schon seit Monaten soll ein Mitschüler versucht haben, eine Wertkarte für Playstation-Spiele von ihm „abzuziehen“. Doch der Sechstklässler weigerte sich, die Karte auszuhändigen. Nun gibt es nach Darstellung der Schule neue Erkenntnisse.

Demnach sollen Fußballfreunde des Erpressers im Alter zwischen elf und 13 Jahren dem Jungen am vergangenen Dienstag aufgelauert, ihn verfolgt und dann verprügelt haben. Wie der Zwölfjährige der Polizei gegenüber aussagte, hätten sie ihm zudem Deo in den Mund und die Augen gesprüht, woraufhin er bewusstlos geworden sei. Unklar ist bislang, ob der Erpresser bei dem Überfall ebenfalls dabei war. Er ist umgehend von der Schule suspendiert worden. Opfer und auch Täter seien bislang völlig unauffällige Schüler gewesen, hieß es gestern. Der drangsalierte Junge hatte die Erpressungsversuche verschwiegen.

Dass Betroffene sich nicht offenbaren, sei „leider nicht die Ausnahme, sondern die Regel“, berichtet Marek Fink vom Verein „Zeichen gegen Mobbing“ im Interview mit HAZ-Reporterin Saskia Döhner. Dabei könnten auch Angst und Scham eine Rolle spielen. Dennoch gebe es Warnsignale, auf die Eltern oder Lehrkräfte achten sollten. Manche Opfer etwa reagierten ungewohnt aggressiv oder zögen sich in sich selbst zurück. Andere Kinder entwickelten Kopfschmerzen oder Übelkeit. Expertinnen vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Hannover empfehlen Schulen den Aufbau eines Mobbinginterventionsteams, um Betroffenen eine Anlaufstelle anbieten zu können, an die sie sich in der Not wenden können.

„Niedersachsen soll damit Vorreiter beim Klimaschutz und der Energiewende in Deutschland werden.“ Christian Meyer (Grüne), Umweltminister in Niedersachsen. Die rot-grüne Landesregierung hat am Mittwoch die Maßnahmen vorgestellt, mit denen die verschärften Umweltziele erreicht werden sollen.

Mobbingfall: Erpresser hetzte offenbar Fußballfreunde auf Zwölfjährigen

Der Zwölfjährige, der in Langenhagen-Wiesenau überfallen worden ist, ist offenbar von Fußballfreunden des Mitschülers, der ihn erpresst hat, malträtiert worden. Die Schule hat den Erpresser inzwischen suspendiert.

Tödlicher Autounfall zwischen Pattensen und Jeinsen: 18-jähriger Beifahrer stirbt

Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch, 14. Juni, zwischen Pattensen-Mitte und Jeinsen bei Hannover ereignet. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 18-jährige Beifahrer starb. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer.

Faszination „Air Defender“: Planespotter zieht es nach Wunstorf

Der Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover spielt bei der Großübung „Air Defender 23″ eine zentrale Rolle. Das hat sich auch bei Flugzeugenthusiasten herumgesprochen: Seit Tagen pilgern Planespotter teils aus anderen Ländern zur Basis, um die Maschinen zu fotografieren. Ein Besuch vor Ort.





