HAZ Hannover-Update: Es blitzt!

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn wir über Blitzer in und um Hannover berichten, ist das Echo stets zweigeteilt: Die eine Gruppe unserer Leserinnen und Leser, durchaus nicht die kleinere, reagiert gelassen. Tenor: Wo ist das Problem? Wer sich an die Verkehrsregeln hält, wird auch nicht geblitzt. Die andere, ebenfalls große Gruppe hingegen fühlt sich nicht nur gemaßregelt, sondern geschröpft. Ihr Vorwurf: Wenn es um Verkehrssicherheit ginge, wäre das ja in Ordnung. Ihrer Ansicht nach aber geht es den Städten und Gemeinden in der Region oft mehr ums Geldverdienen.

So oder so: Die Stadt Hannover hat jetzt ihr Blitzer-Arsenal deutlich aufgestockt. Mein Kollege Thomas Nagel hat es unter die Lupe genommen, erklärt, welcher Blitzer wie funktioniert - und hat auch einen Verkehrspsychologen gefragt, wie der die städtische Motivation zu mehr Tempokontrollen bewertet. Das alles finden Sie in unserem Thema des Tages.

Unser Zitat des Tages kommt von Tchadarou Abdoul. Er ist Student und Vorsitzender des Vereins Generation Postmigration, die Eltern des Hannoveraners kommen aus Togo. Nach den rassistischen Anschlägen auf Lokale in Hannover haben meine Kollegen Furkan Zencirkiran und Petra Rückerl ihn gefragt, was Vorgänge wie die der vergangenen Tage mit ihm machen. Ernüchternd ist vor allem eines: Sie überraschen ihn nicht. Warum Rassismus in unserer Gesellschaft zunehmend um sich greift, untersucht derweil Prof. Wielant Machleidt. Simon Benne hat mit ihm darüber gesprochen. Daraus ist ein sehr lesenswertes Interview entstanden, wie ich finde.

Und dann ist da noch unser Hannover-96-Podcast „Der Podwart“. Die drei Podwarte Uwe Janssen, Bruno Brauer und Dirk Tietenberg haben diese Woche etwas ganz Besonderes für Sie: Sie haben mit Rolf Gehrcke den letzten noch lebenden Spieler der 96-Meistermannschaft von 1954 zu sich eingeladen. Was der 90-Jährige zum großen Coup von damals erzählt und wie er die Zukunft der „Roten“ sieht, hören Sie in der neuesten „Podwart“-Folge.

Viel Spaß mit alledem - und herzliche Grüße!

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Das ist unsere Lebensrealität. Tchadarou Abdoul, Vorsitzender des Vereins Generation Postmigration aus, über die jüngsten rassistischen Übergriffe auf Lokale in Hannover

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

„Erfolgreicher“ Blitzer: Die Messsäule in der Vahrenwalder Straße gehört zu den Geräten, die am häufigsten Temposünder erfassen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Verkehrspsychologe: Radarkontrollen in Hannover dienen überwiegend der Kasse

Die Stadt Hannover hat die Zahl der Blitzer erhöht. Auch das verhängte Bußgeld hat zugenommen. Ein Verkehrspsychologe kritisiert, dass die Überwachung des Verkehrsraums ihren eigentlichen Zweck verfehle und dass über Gebühr die Falschen zur Kasse gebeten würden. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ