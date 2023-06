HAZ Hannover-Update: Es wird (zu) heiß

Liebe Leserinnen und Leser,

wie herum wollen wir anfangen? Vielleicht das Positive zuerst, weil Wochenende ist: Es wird warm und sonnig in der Region Hannover. Am Wochenende. Und danach. Wie es aussieht, für eine ganze Weile. Das ist, unter Freizeitaspekten betrachtet, schön. Deshalb haben wir Ihnen in unserem heutigen Thema des Tages auch ein paar Tipps dazu zusammengestellt, wie und wo Sie das warme Wetter gut nutzen können, beim Baden etwa oder auf einer Rooftop-Bar.

Leider hat das ganze einen bitteren Beigeschmack. Einen, der dafür sorgt, dass wir uns über lange Sonnenperioden nicht mehr so freuen, wie wir es vermutlich früher getan hätten. Denn es ist leider kein Zufall, dass es so lange so warm und trocken ist. Und leider ist es viel zu trocken. Für Felder, Pflanzen und Menschen.

Auch das thematisiert mein Kollege Mathias Klein im heutigen Thema des Tages. Die Tatsache zum Beispiel, dass Meteorologen für die Region einmal mehr einen Dürresommer befürchten. In seinem Kommentar kommt Klein zu dem Ergebnis: Auf diese Realität müssen wir uns nun einstellen - Politik und Verwaltungen, aber auch wir alle miteinander.

In unserem Zitat des Tages geht es um das leidige Thema des S-Bahn-Verkehrs in der Region Hannover. Für den hat der neue Betreiber Transdev schon mal vorsichtshalber große Probleme im Sommer angekündigt und dafür auch eine Reihe von Gründen genannt. Die Region Hannover nun, die die S-Bahn bestellt, will das so nun nicht hinnehmen, wie mein Kollege Bernd Haase berichtet.

Und dann haben wir wieder einen neuen Podcast aus unserer Reihe „Klar so weit?“ für Sie. Die über die Maßen geschätzte Kollegin Jutta Rinas erklärt mir darin, warum wir in der Kita-Krise stecken, was man dagegen tun könnte - und was auf keinen Fall. Hören Sie doch mal rein! Alles dazu finden Sie ganz am Ende des heutigen Updates.

Immer auf die anderen zu verweisen ist unangebracht und bringt uns in der Sache nicht weiter. Transdev muss jetzt eigenverantwortlich agieren.“ erklärt LNVG-Geschäftsführerin Carmen Schwabl. Carmen Schwabl, Geschäftsführerin Niedersächsische Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG)

Wasser für die Kartoffeln: Landwirt Edgar Schmidt-Nordmeier muss seine Felder selbst beregnen, weil es viel zu wenig regnet. © Quelle: Katrin Kutter

Wetter in Hannover: Meteorologen befürchten erneuten Dürresommer

Verzweifelte Familien: In Lehrte-Hämelerwald fallen immer wieder Betreuungszeiten aus, die Eltern nennen die Situation schlichtweg eine Katastrophe. So wie ihnen geht es vielen. © Quelle: Achim Gückel

Neue Podcast-Folge von „Klar so weit?“: Die Kita-Krise – Desaster mit Ansage

