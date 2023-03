HAZ Hannover-Update: Aha räumt auf - aber ohne Extratouren

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Wir haben heute gar keinen Streikhinweis für Sie - das ist nach den vergangenen Tagen und Wochen ja schon fast ungewohnt. Der Mega-Streiktag von Verdi und EVG ist vorbei - aber wie und wann der Arbeitskampf der Beschäftigen im öffentlichen Dienst und der Eisenbahner weitergeht, darüber ist noch nichts bekannt. Dass es aber neue Streiks geben wird, ist sehr wahrscheinlich. Verdi und die Arbeitgeberseite verhandeln gerade wieder, aber Forderung und Angebot liegen weiter weit auseinander.

Bei den Eisenbahnern geht es Ende April in die nächste Runde. Über die Osterfeiertage sollen die Züge im Nah- und Fernverkehr aber in jedem Fall rollen, verspricht die Gewerkschaft. Immerhin.

Heute (und vielleicht ja noch ein paar Tage mehr) ist also erst einmal Streikpause. Und zumindest was den liegengebliebenen Müll in der Stadt angeht, heißt das: Jetzt wird aufgeräumt. Der hannoversche Entsorgungsbetrieb Aha kündigte an, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den nächsten Abfuhrterminen auch den Müll mitnehmen, der über die übliche Menge hinausgeht - also auch Säcke, die neben vollen Tonnen liegen. Allerding fährt Aha keine Extratouren. Abgeholt wird der Müll also nur dort, wo die Abfuhr ohnehin dran ist. Und nicht nur deshalb empfiehlt es sich, den Kalender genau im Blick zu behalten. Denn wegen der Osterfeiertage verschieben sich die Abfuhrtermine - und zum Teil sogar nach vorne. Den genauen Überblick finden Sie hier.

Zum Schluss noch ein Blick zurück auf den Verkehrsstreik gestern. Eigentlich stand der öffentliche Nahverkehr ja still. Aber in Hannover und dem Umland waren doch Busse unterwegs. Das liegt daran, dass beim Busunternehmen Regiobus ein anderer Tarifvertrag gilt als der, über den Verdi gerade verhandelt. Diese Vereinbarung läuft allerdings am Freitag aus. Und: Die Streikbereitschaft sei durchweg hoch, heißt es. Das Thema wird uns wohl tatsächlich noch eine Weile begleiten.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Zitat des Tages

„Ich kann als Lehrkraft schlecht über Digitalisierung sprechen, wenn ich die aus der Schule aussperre.“ Prof. Ira Diethelm vom Institut für Didaktik der Informatik der Universität Oldenburg zur Frage, ob Tablets im Unterricht sinnvoll sind. Es gehe gar nicht so sehr um pädagogischen Nutzen, sondern um den grundsätzlichen Bildungsauftrag der Schule.

Thema des Tages

Aha will nach Warnstreiks in Hannovers Straßen aufräumen – aber zunächst nicht überall

Vergangene Warnstreiks bei der Müllabfuhr haben zur Folge, dass an vielen Stellen im Stadtgebiet Hannovers vermehrt Gelbe und Blaue Säcke sowie Kartonagen liegen. Der Abfallzweckverband Aha will die Mehrmengen in dieser Woche räumen – allerdings nur dort, wo reguläre Abfuhrtermine fällig sind. Vor Ostern verschieben sich Termine nach vorn.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Enercity-Chefin Zapreva verlässt Unternehmen zum Jahresende

Susanna Zapreva gibt zum Jahresende ihren Posten als Chefin des hannoverschen Energieversorgers Enercity auf und wechselt zur österreichischen Verbund AG.

Und dann war da noch ...

Zurück in Hannover: Poplegende Sting tritt mit „My Songs“ in der ZAG-Arena auf

Rückkehr nach Hannover: Sting tritt Ende des Jahres im Rahmen der „My Songs"-Tour in der ZAG-Arena auf, der Vorverkauf startet am Freitag, 31. März 2023. Letztmals war die Poplegende im Juni 2019 in Niedersachsens Landeshauptstadt zu Gast.

