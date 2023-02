HAZ Hannover-Update: Exzentriker und Exkrement

Liebe Leserinnen und Leser,

dass es nichts gibt, was es nicht gibt, ist eine Binse, die sich fast täglich bewahrheitet. Am Sonntag geschah das auf diese Weise: Die Staatsoper Hannover teilte gegen Mittag auf ihrer Homepage bedauernd mit, dass es in der Pause einer Premiere „im Foyer zu einem Vorfall zwischen Ballettdirektor Marco Goecke und einer Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gekommen sei, „bei dem diese in ihrer persönlichen Integrität verletzt worden ist“. Was das hieß? Das hieß, dass der Starchoreograf die Journalistin angegriffen und ihr Hundekot ins Gesicht gedrückt hatte.

Es war also im Foyer des Opernhauses zu einem Kulturskandal gigantischen Ausmaßes gekommen. Um ihn einzuordnen, muss man nur wissen, dass es als bisher größter Eklat zwischen einem Künstler und einem Kritiker galt, als der Schauspieler Thomas Lawinky 2006 dem Theaterkritiker Gerhard Staldemaier am Schauspiel Frankfurt mit den Worten „Hau ab, du Arsch, verpiss dich!“ den Spiralblock aus den Händen riss.

So kommt es, dass es im Laufe des Sonntages zu einer seltenen Zusammenarbeit zwischen unseren Kulturkritikern Stefan Arndt und Henning Queren einerseits und Polizeireporterin Alina Stillahn andererseits kam. Gemeinsam haben die Drei alles zusammengetragen, was man über den Eklat im Opernhaus wissen muss. Was genau ist passiert? Wer ist der Mann, der da im Foyer ausgetickt ist? Und wie geht es jetzt weiter? In seinem Kommentar formuliert Arndt dazu eine klare Meinung.

Doch auch darüber hinaus ist in Hannover und der Welt viel passiert. Die Berliner haben (aufs Neue) gewählt. Die Türkei und Syrien leiden weiterhin unter dem verheerenden Erdbeben, das nach neuesten Schätzungen mehr als 30.000 Menschenleben gekostet hat. Die Ukraine erwehrt sich einer russischen Offensive. Und in Hannover macht eine Jugendbande mit Raubüberfällen die Innenstadt unsicher.

In Antakya, einer türkischen Stadt mit rund 350 000 Einwohnern, sind nach dem schweren Erdbeben zahlreiche Häuser zerstört. © Quelle: David Goerke

Der Montagmorgen ist ohnehin die stauträchtigste Zeit der Woche. Wer in der Region unterwegs ist, muss dann zumindest wissen, dass es auch auf den Umleitungstrecken Baustellen beziehungsweise Teilsperrungen mit Ampelschaltungen gibt und die Umfahrungsmöglichkeiten entsprechend eingeschränkt sind.“ ADAC-Pressemitteilung, zu den gleichzeitig Bauarbeiten auf dem Südschnellweg und auf der B443 am Montagmorgen

Hundekotattacke auf die FAZ-Kritikerin: Marco Goecke, Ballettdirektor der Staatsoper Hannover. © Quelle: Christophe Gateau/dpa/Archiv

Theater-Eklat bei Premiere: Hannovers Ballett-Chef Marco Goecke beschmiert Kritikerin mit Hundekot

Riesen-Eklat in der Staatsoper Hannover: Ballett-Chef Marco Goecke hat die FAZ-Tanzkritikerin Wiebke Hüster in der Pause der Premiere „Glaube – Liebe – Hoffnung“ mit Hundekot beworfen. Vorausgegangen war ein heftiger Streit. Die Journalistin hat Anzeige erstattet – die Oper prüft „arbeitsrechtliche Schritte“. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

