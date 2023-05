HAZ Hannover-Update: Fabians Tod

Liebe Leserinnen und Leser,

die Vorwürfe gegen Daniel G. und Malgorzata W. wiegen schwer: Das Paar soll die Kinder der 28-jährigen Malgorzata W. über Monate gequält und misshandelt haben. Am Ende starb der vierjährige Fabian. In der Nachbarschaft will niemand mitbekommen haben, was über lange Zeit in der Barsinghäuser Wohnung geschah.

Die Bestürzung ist groß. Ein Kind ist in seiner eigenen Familie, in seinem Zuhause, das eigentlich ein sicherer Schutzraum sein sollte, zu Tode gekommen. Wie kann es sein, dass niemand etwas davon gemerkt hat, wie es den Kindern in ihrem eigenen Elternhaus erging?

Meine Kollegen Jutta Rinas und Manuel Behrens haben sich auf Spurensuche in der Nachbarschaft begeben. „Er war still, er wirkte stoisch, wenn er die Straße runterging“, sagte ein Nachbar über den mutmaßlichen Täter Daniel G. Ein anderer Anwohner hingegen berichtet von Kinderschreien, die er aus der Wohnung hörte. Doch der Mann unternahm nichts.

Für einen Journalisten ist eine solche Recherche schwer, schließlich sind auch wir von den grausamen Vorgängen, die nun ans Licht kommen, betroffen. Dennoch ist es wichtig, dass über die Umstände eines Kindstodes, der eine Folge von Misshandlungen durch die Eltern sein soll, berichtet wird. Denn leider - so grausam das ist - Fabians Tod ist kein Einzelfall.

Das zuständige Jugendamt hatte nach eigenen Angaben keine Hinweise auf das, was sich hinter der verschlossenen Wohnungstür im dritten Stock des Mietshauses abspielte. Die Mutter schirmte ihre Kinder von früheren Verwandten ab. Die Familie, darauf deutet zunächst vieles hin, lebte in einem Klima der Angst.

Ihre Dany Schrader

Chefredakteurin

