HAZ Hannover-Update: Feuer an der Moschee

der gestrige Dienstag begann für die Mitglieder der türkischen Moscheegemeinde an Hannovers Weidendamm mit einem Schreck: Teile der Fassade und Möbel eines Imbisses, der an der Moschee liegt, waren in Flammen aufgegangen. Ein Nachbar löschte den Brand mit einem Feuerlöscher und verhinderte so Schlimmeres. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, die türkische Gemeinde spricht sogar von einem Anschlag. Der Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Abend trafen sich Vertreter verschiedener Religionen zum Zeichen der Solidarität an der Moschee. Sie alle gehen offenbar auch zunächst einmal vom Schlimmsten aus.

Was genau passiert ist, haben wir im heutigen Thema des Tages für Sie aufgeschrieben. Auf haz.de halten wir Sie natürlich auch weiterhin über die weiteren Erkenntnisse in der Sache auf dem Laufenden.

Unterdessen gibt es im Rathaus und unter den Fans von Hannover 96 weiter Diskussionen um einen Sachverhalt, der gemeinhin nicht viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommt: den Erbpachtvertrag für das Stadion zwischen Stadt und Club. 27.500 Euro im Jahr soll der Zweitligist zahlen - und zwar selbst dann, wenn 96 eines Tages die Champions League gewinnen sollte. Zeit genug für solche eine sportliche Wende wäre jedenfalls: Der Vertrag soll bis 2096 gelten.

Allerdings kann man allerhand gegen das Vertragswerk einwenden. Das tut zum Beispiel der Bund der Steuerzahler, wie Karl Doeleke berichtet. Gemeinsam mit Wirtschaftsredakteurin Katharina Kutsche hat Doeleke vor Kurzem in einem ausführlichen Stück erklärt, wo überall noch Haken an dem Vertrag sind. Auch diesen Text habe ich Ihnen noch einmal angehängt.

Thema des Tages

Am frühen Dienstagmorgen: Feuer an der Moschee am Weidendamm. © Quelle: privat

Feuer an türkischer Moschee am Weidendamm: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Feuer an einer Moschee am Weidendamm in der Nordstadt bestätigt die Polizei: Es war Brandstiftung. Nach Angaben von Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten wurden Molotowcocktails geworfen. Einen Anschlag kann sie aber nicht bestätigen. Der Hintergrund der Tat sei noch unklar. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

