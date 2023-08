HAZ Hannover-Update: Feuer in der Klinik

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Ein Feuer im Krankenhaus - das ist für Patienten, Personal sowie Retterinnen und Retter ein Szenario, das niemand je erleben möchte. Am Sonntagabend in Langenhagen jedoch ist es leider genau dazu gekommen: Eine 52-jährige Frau starb, nachdem in der Paracelsus-Klinik am Silbersee ein Feuer in ihrem Zimmer ausgebrochen war. Auch einen Tag später war die Klinik noch von dem Unglück gezeichnet. Meine Kollegen Andreas Krasselt und Ulrich Bock zeichnen die Lage nach dem Brand nach.

Sorgen um ihre Existenz machen sich vielfach Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnungen im Ihme-Zentrum. Wie berichtet, haben sie jetzt einen Insolvenzantrag gegen den Eigner des Brutalismusklotzes, den Finanzspekulanten Lars Windhorst, gestellt. Dessen Firma nämlich überweist seit einiger Zeit das sogenannte Hausgeld in monatlich sechsstelliger Höhe nicht mehr. Ein Betrag, der, wenn es schlecht läuft, demnächst an den Wohnungsbesitzern hängenbleiben könnte. Ganz abgesehen davon steht mehr denn je in den Sternen, wie es mit dem Ihme-Zentrum weitergehen soll. Andreas Schinkel hat mit einigen Wohnungseigentümern gesprochen.

Unser Zitat des Tages kommt von einer Mutter, die sich derzeit gemeinsam mit ihrer Tochter versteckt hält. Der Grund: Ein Gericht hat dem Vater des Mädchens das Sorgerecht eingeräumt. Wie konnte es so weit kommen? Was ist schiefgelaufen, dass die Situation in der Familie derart eskalieren konnte? Jutta Rinas beschreibt eindringlich einen Fall, der gleichsam die Eskalation eines weit verbreiteten Problems darstellt.

Das und mehr finden Sie heute im HAZ-Update. Ich wünsche Ihnen eine angeregte Lektüre und einen schönen Dienstag!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Wir wünschen uns einen normalen Alltag in unserem normalen Zuhause mit Leuten, die wir kennen und lieb haben, zurück. Mutter, die mit ihrer Tochter untergetaucht ist, weil ein Gericht ihr das Sorgerecht entzogen hat

Thema des Tages

Großeinsatz in Langenhagen: Bei einem Zimmerbrand in der Paracelsus-Klinik ist ein Mensch ums Leben gekommen. © Quelle: Frank Tunnat

„Ich habe nur ‚raus, raus‘ gerufen“: So haben Patienten das Feuer im Langenhagener Krankenhaus erlebt

Ein Zimmerbrand in der Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen hat am Sonntagabend eine Patientin das Leben gekostet, eine weitere wurde verletzt. Am Tag danach berichten Patienten, was sie erlebt haben. Jetzt lesen

