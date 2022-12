HAZ Hannover-Update: Friedlicher Protest

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

manchmal liegt das Spektakuläre ja im Unspektakulären. Die ersten Rodungen für den Tunnelbau am Südschnellweg kündigen sich an, Klimaaktivisten und Gegner des Schnellwegausbaus demonstrieren, die Polizei marschiert mit einem Großaufgebot in dem Gebiet auf. Und dann:

Nichts.

Kein zweiter Hambacher Forst, wie manche womöglich schon vermutet hatten. Niemand hat sich am Sonnabend an Bäume gekettet oder weitere Bäume mit Baumhäusern besetzt. Stattdessen gab es friedliche Kundgebungen in der Leinemasch.

All das mag ein Ergebnis der Kompromisspolitik von Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) sein, auf dessen Initiative hin nun doch noch einmal verhandelt werden soll, ob der Ausbau des Schnellwegs kleiner ausfallen könnte als bislang geplant. Doch zurückziehen werden sich die Aktivisten aus ihren Baumhäusern darum nicht, wie sie meinem Kollegen Conrad von Meding erzählt haben: „Im Moment bleiben wir erst mal.“

Ob die Stimmung so friedlich bleibt, je näher die Rodungen rücken? Wir halten Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen zweiten Advent.

Ihr

Stefan Knopf

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

Angesichts der angespannten Haushaltslage können wir uns so etwas derzeit nicht leisten. Wilfried Engelke, Fraktionschef der FDP in Hannovers Rat, zum geplanten 13,4 Millionen Euro teuren Schmetterlingshaus

Thema des Tages

Südschnellweg: Massives Polizeiaufgebot in der Leinemasch, Proteste starten

© Quelle: Christian Elsner

Unter Beobachtung von Polizeieinheiten aus Braunschweig, Göttingen, Hannover und anderen Städten haben Klimaaktivisten in der Leinemasch erneut gegen den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover protestiert. Die Rodungen sollen Montag starten, der Südschnellweg wird ab Sonntag voll gesperrt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Ungebrochener Fortschrittsglaube: Warum das Ihme-Zentrum Hannover so wurde, wie es ist

© Quelle: Thomas Kaiser (Archiv)

An seiner Wiege stand ein ungebrochener Fortschrittsglaube Pate: Das Ihme-Zentrum Hannover ist das Kind eines Zeitgeistes, der die Mondlandung ebenso möglich machte wie den Bau von Atomkraftwerken. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Schönes aus Hannover für Hannover

© Quelle: Kaikua, Sabrina Frixen, Maike Jacobs

Noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Wir haben uns unter Hannovers Designern und Kunsthandwerker umgeschaut und stellen elf ganz besondere Geschenkideen vor. Jetzt lesen

