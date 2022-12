HAZ Hannover-Update: Frohes neues Jahr!

Guten Morgen an diesem letzten Tag des Jahres 2022, liebe Leserinnen und Leser!

Nun ist 2022 also fast um – ein Jahr, das wir kaum vermissen werden. Aber Augenblick: War es wirklich so schlecht wie sein Ruf? Vielleicht hilft bei der Beurteilung ein Blick auf die Weltpolitik und die Erinnerung daran, für wen 2022 richtig mies gelaufen ist.

Für Wladimir Putin zum Beispiel. Dessen Überfall auf die Ukraine hat unendliches Leid über Russlands Nachbarland gebracht, Millionen in die Flucht getrieben und die Energiepreise steigen lassen. Aber der Angriff hat nicht zuletzt Russland und Putin selbst in eine tiefe Krise gestürzt, weil rein gar nichts so lief, wie er es wollte. Darum kämpft der Präsident jetzt buchstäblich ums Überleben.

Für Donald Trump könnte sich 2022 als Anfang vom Ende seiner politischen Ambitionen erweisen – und als Jahr, in dem ihm sein schlampiger Umgang mit dem Gesetz auch juristisch zum Verhängnis wurde. Derweil sind seine Populistenkollegen Boris Johnson (Großbritannien) und Jair Bolsonaro (Brasilien) seit 2022 nicht mehr im Amt.

Selbst die autokratischsten aller Regime zeigen Risse. Chinas Machthaber Xi Jinping hat 2022 zwar zunächst seine Macht zementiert, gegen Ende des Jahres aber sah er sich zu einer riskanten 180-Grad-Wende in seiner Corona-Politik gezwungen, um diese Macht angesichts einer mutiger werdenden Protestbewegung im Land zu sichern. Im Iran gerät unterdessen das Mullah-Regime ins Wanken – vor allem wegen der todesmutigen Proteste von Frauen.

Und bei uns? Fast alle dieser weltpolitischen Ausschläge wirken sich auch direkt auf die Menschen in Niedersachsen und der Region Hannover aus. Wir spüren sie an unserer Gasrechnung oder Wartezeiten auf Güter, deren Lieferketten ins Stocken geraten sind. Tausende Menschen aus aller Welt, vor allem aus der Ukraine, haben 2022 bei uns Schutz gesucht, schon zum zweiten Mal in diesem Jahr musste die Stadt Hannover Messehallen für sie herrichten. Das Jahr 2022 hat unser Gemeinwesen einmal mehr vor große Herausforderungen gestellt. Aber: Wir sehen dabei alles in allem nicht so schlecht aus. Die für den Herbst befürchteten Wutmärsche enttäuschter Bürger sind ausgeblieben, dafür war die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge umso größer – gerade in Hannover. Die plötzlich notwendige Loslösung von russischen Gas- und Ölimporten könnte das lange vermisste Aufbruchssignal für eine echte Energiewende sein – mit Niedersachsen in einer Schlüsselrolle.

Während das Jahr 2022 weltweit für Despoten und Autokraten aller Art also vielfach ein schlechtes war, haben sich Demokratien wie die unsere in diesem Jahr als überraschend geländegängig erwiesen. Das heißt nicht, dass 2023 nicht rumpelig wird. Aber es bedeutet, dass wir guten Gewissens hoffnungsvoll in den Jahreswechsel gehen können.

Also: Frohes neues Jahr!

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

„Wir können heute sagen: Das Geschäftsmodell Messe hat die Pandemie überlebt – auch wenn natürlich noch längst nicht alles so ist, wie wir uns das wünschen würden.“ Jochen Köckler, Vorstandschef der Deutschen Messe, blickt trotz einer drohenden Rezession optimistisch nach vorn.

Thema des Tages

Wird das noch mit der Verkehrswende? Zahl der Autos in Hannover steigt weiter

Das Ziel ist eigentlich das Gegenteil. Doch die Zahl der Autos in Hannover und dem Umland ist auch 2022 weiter gestiegen. Die Grünen sind verärgert. Doch es gibt auch einen positiven Trend. Jetzt lesen

Silvester in Hannover

Nächster Rekord zum Abschluss des Jahres? So wird das Wetter an Silvester und Neujahr

Es ist ein ereignisreiches Jahr, das am Sonnabend zu Ende geht. Und sehr wahrscheinlich wird es 2022 noch mal denkwürdig, denn der 31. Dezember dürfte der bisher wärmste in Hannover werden. Doch nicht nur die Temperaturen stechen beim Wetter an Silvester und Neujahr hervor. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Nach Leichenverwechselung in der MHH: Türkische und deutsche Familien setzen Angehörige in den richtigen Gräbern bei

Die irrtümliche Einäscherung eines muslimischen Mannes aus Hannover an der MHH und seine Beisetzung im Kreise einer falschen Familie haben hohe Wellen geschlagen. Nun konnten die Angehörigen beider Seiten die Verstorbenen halbwegs versöhnlich verabschieden. Die Kritik an der Klinik hält aber an. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Zehn Probleme und ihre Lösungen: So wird das Raclette zum Silvesterknaller

Raclette gehört bei vielen Menschen zu Silvester wie „Dinner for One“, Feuerwerk und der Silvester-Countdown. Teilweise erfüllt das Raclette die Erwartungen aber nicht. Zehn Probleme mit dem Party-Klassiker – und wie man sie löst. Jetzt lesen

