HAZ Hannover-Update: Geht noch was beim Südschnellweg?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Donnerstag! Haben Sie gestern in einigen der fast 40 Kilometer Stau gestanden, die es in und um Hannover insgesamt gab? Dann hatte der vielleicht auch mittel- oder unmittelbar mit dem Neubau des Südschnellwegs zu tun. Dieser Neubau ist seit Langem hochumstritten. Genau genommen: Nicht der Bau an sich ist umstritten, sondern seine Dimension. Dass die Brücken marode sind und dem Verkehr nicht mehr lange standhalten ist unstrittig. Aber dagegen, dass der neue Schnellweg beinahe die Dimensionen einer Autobahn erhalten soll regt sich nachvollziehbarerweise Widerstand.

Das Problem: Die Planungen laufen schon sehr, sehr lange. Und daraus speist sich auch das Hauptargument der Befürworter der vorliegenden Planung, das im Kern besagt: Das kann man nicht mehr ändern, wenn man nicht noch mal 20 Jahre ins Land gehen lassen will, bis der Bau eines sehr fernen Tages endlich beginnt. So ähnlich hatte sich auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kurz vor der Landtagswahl eingelassen.

Umso überraschender ist, was sein neuer Verkehrsminister Olaf Lies, ebenfalls SPD, meinen Kollegen Conrad von Meding und Christian Bohnenkamp am Mittwoch gesagt hat. Da deutete Lies nämlich an, dass er offen sei für Änderungen an der Planung - sofern der zuständige Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) da mitspielt. Und er legte nahe, dass, sollte am Südschnellweg insofern schon nichts mehr zu machen sein, die kommenden Planungen in Hannover und im ganzen Land sicher etwas kleiner dimensioniert würden. Und Schnellwegsanierungen stehen in den kommenden Monaten einige an in Hannover. Das Interview mit Lies lesen Sie heute bei uns im Hannover-Update.

Das Zitat des Tages kommt heute aus einem Hildesheimer Gerichtssaal. Dort hat eine 53-jährige Mutter am Mittwoch gestanden, ihren schwerbehinderten 17-jährigen Sohn getötet zu haben - der Versuch, sich dabei selbst umzubringen, scheitert. Vor Gericht schilderte sie in einem dramatischen Vortrag, was sie zu der Tat trieb. Thomas Nagel war für uns dabei.

Ihr Felix Harbart

Stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Thema des Tages

Wie geht es weiter am Südschnellweg? Niedersachsens neuer Verkehrsminister Olaf Lies will mit einem Runden Tisch versuchen, Kompromisslinien zu finden. © Quelle: Michael Thomas

Wird der Südschnellweg doch nicht so breit wie geplant? Minister Lies will über alles reden

Mit einem Runden Tisch will Niedersachsens neuer Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) versuchen, die Konflikte um den Ausbau des Südschnellwegs zu entschärfen. Dabei schließt er auch nicht aus, dass sich die bisherigen Planungen ändern – wenn der Bundesverkehrsminister mitmacht. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ich wollte, dass er einschläft; dass es aufhört. Ursula C., bei ihrem Geständnis, ihren 17-jährigen behinderten Sohn getötet zu haben

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren