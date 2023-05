HAZ Hannover-Update: Geldsorgen im Rathaus

Liebe Leserinnen und Leser, guten Morgen an diesem Mittwoch! Energiekrise, hohe Kosten für Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten, Lohnanstieg im öffentlichen Dienst – immer mehr Kommunen geraten in finanzielle Schieflage. Hannovers Regionsverwaltung zum Beispiel muss in diesem Jahr bei ihren Investitionen 25 Prozent einsparen, so hat es das Land jüngst vorgegeben. Und wie steht es um die Stadt? Dieser Frage ist mein Kollege Andreas Schinkel nachgegangen und mit einer Streichliste zurückgekehrt. Unter anderem soll der Saunabetrieb in zwei städtischen Bädern eingestellt werden.

Die Stadt sucht nach Angaben von Kämmerer Axel von der Ohe vor allem im Rathaus nach Potenzial, die Ausgaben deutlich zu verringern. So will die Verwaltung durch „restriktive Haushaltsbewirtschaftung“ bereits in diesem Jahr 10 Millionen Euro einsparen. Den Topf für Sachaufwendungen kürzt die Stadt zudem pauschal um 5 Millionen Euro. Aber auch die sogenannten freiwilligen Leistungen – darunter fallen Zuschüsse für Vereine und Verbände sowie Kulturförderung – sollen nach und nach reduziert werden, jedoch erst ab 2025.

Über alle Vorhaben muss der Rat noch abstimmen. „Wir werden einige Kröten schlucken müssen“, heißt es bereits aus der Politik. Was da auf Sie zukommt, lesen Sie in unserem Thema des Tages.

Und zum Start in diesen Tag präsentiere ich Ihnen noch ein paar weitere Zahlen, die Sie auf die Zeit vom 30. Juni bis 9. Juli einstimmen sollen: Seit 2007 wird das Hanöversch Festbier exklusiv für das Schützenfest hergestellt. Das bernsteinfarbene Märzen ist untergärig und hat einen vollmundig-süffigen Malzcharakter mit 6,5 Prozent Alkohol und 13,5 Prozent Stammwürze. Am Dienstag haben die Braumeister des Brauhauses Ernst August, Vertreter des hannoverschen Schützenfestwesens und der Stadt den Brauvorgang gestartet, bei dem am Ende 12.000 Liter des süffigen Getränkes gewonnen werden.

„Das zeigt, wie wichtig unsere Arbeit für die Arterhaltung ist.“ Hannovers Zoo-Chef Andreas Casdorff beim ersten Auftritt der im Februar geborenen Löwen-Drillinge in ihrem Außengehege. Berberlöwen sind in freier Wildbahn seit Jahrzehnten ausgestorben.

Harte Zeiten: Kämmerer Axel von der Ohe (SPD, links), hier zusammen mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), schnürt ein Sparpaket. © Quelle: Christian Behrens

Hannover muss sparen: Stadt will Saunen in zwei Bädern schließen

Die Stadt Hannover muss sparen, die Kämmerei hat eine Streichliste aufgesetzt. Unter anderem soll der Saunabetrieb in zwei städtischen Bädern eingestellt werden. Der Region Hannover hat das Land bereits den Geldhahn zugedreht, auch der Haushalt der Stadt ist noch nicht genehmigt. Jetzt lesen

Bauarbeiten: Das Klärwerk Herrenhausen wird erneuert. © Quelle: Nancy Heusel

Kostenexplosion im Klärwerk Herrenhausen: Neue Anlage verteuert sich um rund 42 Millionen Euro

Das Klärwerk in Herrenhausen wird erneuert – und die Kosten explodieren. Um fast 22 Prozent steigen die Ausgaben für eine neue Klärschlammanlage. Jetzt lesen

So sehen Europameister aus: Sascha Timm (19) ist professioneller E-Sportler im Computerspiel „Rocket League“ und spielt mit einem Stipendium für die Dr.-Buhmann-Schule & Akademie in Hannover. Mit dem Uni-Team fliegt der 19-Jährige Anfang Juni zur WM nach Dallas in die USA. © Quelle: Nancy Heusel

... Hannovers junge E-Sport-Profis

Viele Kinder träumen nicht mehr davon, Polizist oder Pilotin zu werden, sondern Influencer oder Youtuberin. Auch E-Sport, also Computerspielen, steht auf der Liste. Dafür braucht es Disziplin und Training. Ein Besuch bei Hannovers Profis in den Teams von „League of Legends“ und „Rocket League“, die an der Dr.-Buhmann-Schule zocken. Jetzt lesen

