HAZ Hannover-Update: Gemeinsame Sache bei den Kirchen

guten Morgen! Heute stehen, selten genug, zwei Kirchenthemen im Mittelpunkt des Hannover-Updates. Das eine: Evangelische und katholische Kirche in Niedersachsen treiben ihre Pläne für einen gemeinsamen Religionsunterricht an Schulen voran. Darüber wollen beide demnächst mit dem Land verhandeln. Das wiederum sei offen für die Pläne, sagt Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne). Wie das Ganze funktionieren und wann es so weit sein soll, weiß meine Kollegin Saskia Döhner.

Unser Zitat des Tages kommt vom evangelischen Stadtsuperintendenten Hannovers, Rainer Müller-Brandes. Ebenfalls gemeinsam richten die Kirchen in Hannover sogenannte Wärmeinseln ein und reagieren damit auf die hohen Heizpreise, die viele Menschen kaum noch oder gar nicht mehr bezahlen können. Diese Inseln sollen in drei hannoverschen Kirchen entstehen und nicht nur Wärme im eigentlichen und im übertragenen Sinne bieten, sondern auch Beratung in vielerlei Hinsicht. Die HAZ unterstützt das Projekt gern - gleichzeitig hoffen alle Beteiligten, dass es nicht allzu lange notwendig sein wird.

Derweil hoffe ich für Sie, dass Sie in den kommenden Tagen nicht unbedingt auf der Autobahn 7 allzu weit nach Süden fahren müssen. Bei Göttingen nämlich hat ein Lastwagen über 50 Kilometer Paraffin verloren, das die Straße beinahe unbefahrbar macht. Die Reinigungsarbeiten werden dauern - und die Umleitung macht eine um rund 100 Kilometer längere Strecke aus. Also: Bleiben Sie geduldig - oder fahren Sie vielleicht doch lieber Bahn.

Vor einem Jahr hätten wir uns nicht vorstellen können, dass das Wort Heizperiode einmal einen bedrohlichen Beiklang haben würde. Rainer Müller-Brandes, Stadtsuperintendent der evangelischen Kirche Hannover

Immer weniger konfessionsgebundene Schüler: Die christlichen Kirchen in Niedersachsen wollen sich jetzt gemeinsam um das Unterrichtsfach Religion kümmern. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

