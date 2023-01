HAZ Hannover-Update: Gewaltopfer geht aus Protest ins Gefängnis

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Erinnern Sie sich an den Film „14 Tage lebenslänglich“ - ein Kinoerfolg von 1997 mit dem hannoverschen Schauspieler Kai Wiesinger in der Hauptrolle. Wir mussten in der Redaktion jetzt an diesen Film denken, denn zumindest der Anfang seiner Handlung weist Parallelen zu der Geschichte auf, die sich gerade um den hannoverschen FDP-Bezirksratspolitiker Uwe Bretthauer entwickelt.

Der 74-jährige Zahnarzt im Ruhestand und Stadtteilpolitiker aus Badenstedt könnte tatsächlich am Montag in Beugehaft genommen werden - obwohl er nicht Täter, sondern Opfer bei einer Gewalttat war. Der Angriff eines polizeibekannten Rüpel-Radlers (in einer Fußgängerzone) hatte sich am Rande eines Wahlkampfbesuchs von Bretthauers Parteifreund, dem heutigen Bundesfinanzminister Christian Lindner, am Kröpcke ereignet. Der Angreifer schlug dort Bretthauer zu Boden, Zeugen hielten den Mann fest, bis die Polizei kam. Bretthauer erstattete Anzeige und wurde wegen des Verdachts einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht.

Genau diesen Krankentransport soll Bretthauer mit 317 Euro plus Säumnis- und Mahnzuschlägen nun bezahlen. Das muss er nach Lage der Dinge, denn er ist privat krankenversichert, und sein Selbstbehalt liegt höher als die Transportkosten. Die Versicherung übernimmt die Transportkosten für ihn nicht, wie das bei gesetzlich versicherten Kassenpatienten der Fall wäre. Aber Bretthauer will offenbar aus Prinzip partout nicht zahlen. Er sei schließlich, wie gesagt nicht Täter, sondern Opfer. Zumal: Der vorbestrafte Täter aus juristischen Gründen für den Angriff nicht belangt wird.

Man fragt sich: Geht Bretthauer also für seine Überzeugung tatsächlich in Haft? Oder begleicht am Montag im letzter Moment doch noch jemand die Rechnung?

Mein Reporterkollege Conrad von Meding schildert den Fall detailliert. Weitere Nachrichten und Hintergründe zum Tag sind wie gewohnt unten für Sie notiert.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Auch die CDU wird die junge Generation nicht mit dem Eindruck aufwachsen lassen wollen, dass die Union ihr nichts zutraue. Stephan Weil (SPD), niedersächsischer Ministerpräsident, mit Blick auf die bisher ablehnende Unions-Haltung zum Wahlalter 16

Opfer aus Hannover soll nach Gewalttat für Rettungswagen zahlen – und geht aus Protest in Beugehaft

Bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Kröpcke greift ein aggressiver Radfahrer einen Kommunalpolitiker aus Hannover-Badenstedt an. Der soll jetzt 475 Euro für den Rettungswagen zahlen, der ihn mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus brachte. Das Opfer sieht das nicht ein und geht aus Protest am Montag in Beugehaft. Das Strafverfahren gegen den polizeibekannten Täter wurde eingestellt. Jetzt lesen

Fluglärm: Sinkt die Zahl der Nachtflüge in Hannover?

Sinkt die Zahl der Nachtflüge am Flughafen Hannover? Die Bürgerinitiative für ein Nachtflugverbot setzt auf die Ankündigungen der Landesregierung, auch wenn der Flughafenchef keine Änderungen erwartet. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Hannoveraner kauft CD für 12 Euro aus Russland - Zoll: Das ist ein Verstoß gegen das EU-Wirtschafts-Embargo

Der Hannoveraner Daniel Eichhorn hat via Internet eine CD zum Preis von 12 Euro von einem russischen Privatmann gekauft. Laut Zollfahndungsamt hat er damit gegen das Wirtschafts-Embargo der Europäischen Union verstoßen. Nun droht ihm ein Bußgeld. Der CD-Sammler ist fassungslos. Jetzt lesen

