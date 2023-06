HAZ Hannover-Update: Gibt‘s genug Wasser?

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist weiter warm. Und trocken. So trocken, dass Behörden mancherorts in Niedersachsen den Gebrauch von Wasser einschränken. Im Landkreis Nienburg etwa ist festgeschrieben, wann Grünflächen nicht mehr gewässert werden dürfen, ähnliches gilt in Harburg.

Und bei uns? Bernd Haase hat sich angesehen, ob auch in den Städten und Gemeinden der Region demnächst gespart werden muss. Und er hat mal gefragt, um wie viel der Wasserverbrauch gestiegen ist, seit es so warm und trocken ist. All das finden Sie in unserem Thema des Tages.

Apropos: Weil all das letztlich mit dem Klimawandel zusammenhängt, drängt sich vielen jungen Menschen der Wunsch auf, später im Beruf etwas Sinnvolles zu tun, um diesen Klimawandel zu stoppen. Auch und gerade in Hannover bieten sich hier verschiedene Studiengänge an. Bärbel Hilbig hat einmal zusammengestellt, was man an Hannovers Unis lernen kann, um später dabei zu helfen, diese große Menschheitsaufgabe zu bewältigen.

Nicht gut fürs Klima, aber hoffentlich für unser aller Sicherheit ist das gigantische Nato-Manöver „Air Defender 23″. Dafür starten seit gestern auch von Wunstorf aus Hunderte von Militärflugzeugen. Wie der Start lief und wie lange die Übung dauert, erklären wir Ihnen heute ebenfalls.

Das und mehr gibt es heute im Hannover-Update - und natürlich Tag und Nacht auf HAZ.de. Schauen Sie doch gern mal vorbei!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Thema des Tages

Schon wieder wird das Wasser knapp: Gärtner beim Beregnen in den Herrenhäuser Gärten. Foto: Julian Stratenschulte/dpa © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Anhaltende Trockenheit: Das müssen Sie zur Trinkwasserversorgung in der Region Hannover wissen

Auch in der Region Hannover ist der Trinkwasserverbrauch zuletzt gestiegen. Einschränkungen für private Nutzer nach dem Vorbild anderer Landkreise plant die Behörde aktuell nicht. Jetzt lesen





