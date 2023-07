HAZ Hannover-Update: Gießen erlaubt?

Liebe Leserinnen und Leser,

hallo und herzlich willkommen in diesem Wochenende, das ein heißes werden wird, wenn alles so kommt, wie die Meteorologen sagen. Das wiederum wird dazu führen, dass bestimmte Regeln greifen werden, die die Region Hannover kürzlich aufgestellt hat. Ab einer bestimmten Temperatur nämlich dürfen Gartenbesitzer und Landwirte ihre Gärten und Felder nicht mehr wässern. Und diese Temperatur wird in den kommenden Tagen mit ziemlicher Sicherheit deutlich übertroffen.

Weil das alles nicht so einfach ist, haben wir auf haz.de einen besonderen Service für Sie: Dort zeigt Ihnen unsere Wasserampel seit Neuestem an, ob Sie gerade Wässern dürfen oder nicht. Dort können Sie sich also jederzeit vergewissern. Alles Wissenswerte zum Thema Wasserknappheit und Wetter finden Sie heute in unserem Thema des Tages.

Und sonst? Hat die Stadt Hannover 586 Menschen zu viel Wohngeld überwiesen - und will es jetzt wieder zurück. Gibt es einen arg kleinkarierten Streit unter hannoverschen Ratsmitgliedern darüber, ob eines von ihnen einer Schützenfest-Ehrennadel nun würdig ist oder nicht. Will das Land Niedersachsen ab 2024 deutlich mehr Wölfe abschießen lassen als bisher. Und hat der Halter eines Pitbulls seinen Hund auf der Limmerstraße auf zwei Frauen gehetzt.

Die Fälle sind identifiziert, und die Kundinnen und Kunden werden wegen einer Anhörung angeschrieben und im Anschluss wird die Überzahlung zurückgefordert. Dennis Dix, Sprecher der Stadt Hannover, die 586 Betroffenen zu viel Wohngeld ausgezahlt hat

Ab sofort verboten: Ann Sophie Stedler durfte am Mittwoch noch ihren Garten in der Südstadt bewässern. Nun gilt ab 24 Grad Celsius: Wasser abstellen! © Quelle: Tobias Wölki

Bewässerungsverbot: Region und Polizei Hannover kontrollieren mit Stichproben

Erstmals in der Geschichte der Region Hannover gibt es eine behördliche Anordnung, die das Bewässern von Grünflächen an heißen Tagen verbietet. Polizei und Region wollen Verstöße gegen diese Regeln überprüfen. Jetzt lesen

