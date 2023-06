HAZ Hannover-Update: Görtz geht auch

Liebe Leserinnen und Leser,

gestern um diese Zeit habe ich Ihnen an dieser Stelle vom Aufhof erzählt, dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude in Hannovers Innenstadt, das seit dieser Woche von der Stadt, der Hochschule Hannover, verschiedenen Verbänden und auch von der HAZ wieder mit Leben gefüllt wird. Heute wird einmal mehr und auf traurige Weise deutlich, warum es Projekte wie dieses braucht: Mit dem Hamburger Schuhhändler Görtz verlässt ein weiteres Traditionsunternehmen die Innenstadt, und das gleich mit zwei Geschäften. Zudem schließt Görtz auch seine Filiale im Laatzener Leine Center. Warum es so kommt, erklärt mein Kollege Conrad von Meding in unserem Thema des Tages.

Bessere Nachrichten gibt es von den Handballern des TSV Hannover-Burgdorf. Die bekommen Ende August Besuch von einem guten, alten Bekannten. Ex-Trainer Carlos Ortega kommt mit seinem neuen Team zum Freundschaftsspiel, und dieses Team ist nicht irgendeins. Der in Hannover überaus beliebte Spanier steht jetzt dem Starensemble des FC Barcelona vor - ein Höhepunkt für Handballfans in Hannover.

Nicht so gut wiederum waren die Nachrichten zuletzt, wenn es um die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen ging. Die hat einen historischen Tiefststand erreicht, sofern sie überhaupt ermittelt wird. Das nämlich ist nicht so selbstverständlich, wie man meinen könnte - so hat es mir jedenfalls meine Kollegin Saskia Döhner in der neuen Folge unseres Podcasts „Klar so weit?“ erklärt. In dieser Episode gehen wir der Frage nach, wieso dieser Tage so viele Stunden ausfallen, was Politik und Schulen kurzfristig dagegen zu tun versuchen und was langfristig passieren muss. Ich selbst stecke mir ja gern Kopfhörer in die Ohren, wenn ich Arbeiten im Haushalt verrichte, den Rasen mähe oder mit dem Hund gehe. Sollte sich eine solche Gelegenheit bei Ihnen demnächst mal ergeben (oder eine etwa 25-minütige Bahn- oder Autofahrt anstehen), dann hören Sie doch gern mal rein!

Mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages





Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Das alteingesessene Schuhhaus Görtz schlies nun auch seinen letzten Shop in Hannover zum Ende Juli. © Quelle: Tobias Woelki

Hannover: Görtz schließt sein Stammgeschäft in der Innenstadt

Noch ein Rückschlag für Hannovers City: Der Schuhhändler Görtz schließt sein alteingesessenes Geschäft in der Fußgängerzone. Der Görtz17-Shop in der Ernst-August-Galerie ist bereits geschlossen, auch die Filiale Laatzen machen im Zuge des Insolvenzverfahrens zu. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

„Der Unterricht fällt aus“ – aber warum so oft? Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt der neuen Folge von „Klar so weit“. © Quelle: Christian Gossmann

Neue Podcast-Folge: Warum fällt eigentlich an den Schulen so viel Unterricht aus?

Immer wieder muss Saskia Döhner in der HAZ vermelden, dass die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen dieser Tage besonders schlecht ist. In der neuen Episode von „Klar so weit?“ erklärt sie die Hintergründe – und zeigt mögliche Lösungen auf. Fertigmachen für eine knappe halbe Schul-Stunde. Mehr lesen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ