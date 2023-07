HAZ Hannover-Update: Großbaustelle Südschnellweg

Liebe Leserinnen und Leser,

die Planungen laufen seit Jahren, die heftigen Diskussionen seit vielen Monaten - aber wie eigentlich sieht es auf der Baustelle am Südschnellweg jetzt aus? Derzeit errichten Bauarbeiter dort die Behelfsbrücke, die den Verkehr tragen soll, sobald die bisherige marode Brücke abgerissen ist und so lange der geplante Tunnel gebaut wird - was eine Weile dauern soll. Schon das ist ein gigantisches Projekt. Wie groß, zeigt mein Kollege Christian Bohnenkamp. Wenn Sie sich noch einmal einen Überblick verschaffen wollen, worum es beim Südschnellwegausbau geht und warum er so umstritten ist, können Sie dazu auch gern die erste (und noch immer aktuelle) Folge unseres Podcasts „Klar so weit?“ hören. All das finden Sie in unserem heutigen Thema des Tages.

Apropos Podcast: Die AfD erreicht in diesen Tagen Umfragewerte, die die Partei erfreuen und viele andere Menschen im Lande besorgen. Warum ist das so? Und: Wie sieht das bei uns in Niedersachsen und Hannover aus? Welche Chancen haben die Rechtspopulisten hier und wie treten sie im Landtag und im hannoverschen Rat auf? Diese Fragen und viele mehr haben meine Kollegen Karl Doeleke und Andreas Schinkel „Klar so weit“-Moderator Volker Wiedersheim beantwortet. Reinhören lohnt sich! Einfach nach ganz unten durchscrollen.

Derweil haben Kinder, Eltern und Lehrkräfte an der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Hannover ganz andere Sorgen. An der Schule für Kinder mit geistiger Behinderung fehlt es an allem - und dieser Zustand wird im kommenden Schuljahr nicht besser, sondern noch deutlich schlechter. Bärbel Hilbig beschreibt die Nöte der Schule, mit denen sich auch unser heutiges Zitat des Tages beschäftigt.

Viele Eltern sind schockiert. Wir dachten, die Situation verbessert sich endlich. Elena Heinz, Elternsprecherin der Ernst-Stötzner-Schule in Hannover

Arbeit unter Hochdruck: So geht es an Hannovers Südschnellweg-Baustelle voran

Riesige Spezialmaschinen treiben tiefe Löcher und Gruben für Stützwände in den Boden. Hannovers Südschnellweg-Baustelle hat schon jetzt enorme Dimensionen erreicht. Die Arbeiten an der Behelfsbrücke gehen voran. Gut möglich aber, dass die alte Vorgängerin länger durchhalten muss, als geplant. Jetzt lesen

