HAZ Hannover-Update: Große Sorgen um Indians-Torwart

Es ist eine Nachricht, die einem das Herz zuschnürt. Der Eishockey-Torhüter Jan Dalgic von den Indians am Pferdeturm hatte am Mittwoch 25. Geburtstag. Und am selben Abend musste er in die Notaufnahme eines Krankenhauses, wo ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert wurde. Eine Operation ist unumgänglich, aber Mediziner haben Hoffnung, dass der Tumor entfernt werden kann.

Weil schon bekannt ist, dass die OP in einer Privatklinik und die Nachsorge aufwendig und teuer sein werden, tun die Indians und ihre Fans am Pferdeturm das, wofür sie bekannt sind: Sie stehen zusammen. Der Eishockeyverein hat eine Spendensammlung gestartet, und es ist zu erwarten, dass Dalgic und seine Familie große Unterstützung erhalten. „Die Indians-Familie steht hinter ihm und auch ganz Eishockey-Deutschland wird ihm bei seinem Kampf den Rücken stärken“, heißt es dazu vom Verein.

Was bisher über die Erkrankung sowie die Reaktion von Fans und Verein bekannt ist, haben wir unten für Sie notiert.

Deshalb verbietet es sich, eine Stadtbahnstrecke zu bauen, bei der von vornherein fest steht, dass sie zwar wünschenswert ist, aber dauerhaft Geld kostet. HAZ-Redakteur Bernd Haase kommentiert die Forderung nach einem Stadtbahnanschluss für die Wasserstadt in Limmer

Indians-Torhüter Jan Dalgic kämpft gegen einen bösartigen Hirntumor. © Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Hirnturmor: Indians sammeln Spenden für Torhüter Jan Dalgic

Es war eine Schocknachricht: Bei Jan Dalgic (25), Torhüter der EC Hannover Indians, haben Mediziner einen bösartigen Hirntumor diagnostiziert. Unter dem Motto „The Save of His Life“ hat der Eishockeyclub nun einen Spendenaufruf für seinen Torhüter gestartet, um Dalgics Familie zu helfen. Jetzt lesen

Kaufhof-Pläne bieten Chancen für die Entwicklung von Hannovers City

Es gibt Gründe, sich über die Neubaupläne für das Kaufhausgelände an der Schmiedestraße in Hannover zu freuen – und zwar mehrere, analysiert HAZ-Redakteur Bernd Haase. Jetzt lesen

Immer noch viel illegal entsorgter Müll in Hannover

Der Abfallzweckverband Aha beseitigt nach wie vor große Mengen illegal abgelagerten Mülls. Das Aufkommen war während der Corona-Pandemie stark angestiegen und ist seitdem nicht spürbar zurückgegangen. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Jetzt lesen

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

... die Lüttje Lage: Vergilbte Erinnerungen

Unser Kolumnist Hans-Peter Wiechers findet beim Schreibtischaufräumen einen alten Artikel über 100 Schweizer, die aus Protest gegen die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz lauthals jodelten. Jetzt fragt sich „hpw“: Wäre diese Form des Protests nicht auch etwas für unsere heutige Berliner Republik? Jetzt lesen

