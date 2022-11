HAZ Hannover-Update: Großprojekte für das Straßennetz

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

auch gestern stiegen die Demonstranten wieder aufs Fahrrad. Rund 400 Teilnehmer protestierten gegen den geplanten Ausbau des Südschnellwegs in Hannover. Ob das Projekt noch zu stoppen ist? Der Koalitionsvertrag der neuen rot-grünen Landesregierung macht den Demonstranten in diesem Punkt wenig Hoffnung. Zwar will Rot-Grün noch einmal mit Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sprechen. Geradezu seufzend notieren SPD und Grüne aber auch: „Fest steht, dass die Planungen bereits sehr weit fortgeschritten sind.“

Zumindest beim Blick auf das große Ganze zeigt sich aber, dass die Proteste nicht ungehört bleiben. In Hannover und Umgebung sind für die nächsten Jahre und Jahrzehnte etliche Straßensanierungen, Aus- und Neubauten geplant. Mein Kollege Christian Bohnenkamp hat einen Blick in den Bundesverkehrswegeplan 2030 geworfen und die größten Vorhaben zusammengetragen. Es geht um einen weiteren Ausbau der A2, eine Hochstraße für die B6 und eine Trasse im Süden der Region zwischen Bad Nenndorf und Peine, die unter Umständen auch die A2 entlasten könnte.

Ob das alles so kommt? Noch handelt es sich größtenteils um grobe Planungen, aber nach den Diskussionen um den Südschnellweg geht die neue Landesregierung sicherheitshalber schon einmal in die Defensive. Bei „künftigen, vergleichbaren Bauprojekten wie etwa dem Westschnellweg“ will Rot-Grün „frühzeitig darauf hinwirken, dass die Sanierungen im Bestand oder mit geringstmöglichen Eingriffen erfolgen“.

Es scheint kompliziert zu bleiben mit der Verkehrswende.

Megaprojekte für Hannovers Verkehr: Diese Ausbaupläne liegen in der Schublade

Acht Spuren für die A 2 im Norden Hannovers, eine Hochstraße in Stöcken und komplett neue Trassen für die B 65 im Süden. In den Schubladen der Planer liegen noch gewaltige Ausbauvorhaben, die so gar nicht zu den Zielen der Verkehrswende passen wollen. Jetzt lesen

Das 49-Euro-Ticket kommt – doch wer spart dabei, und wer nicht? Was Sie in Hannover darüber wissen müssen

In Hannover plant der Verkehrsverbund GVH für das Deutschlandticket und hält es für möglich, dass es zum Jahreswechsel auf den Markt kommt – obwohl noch wichtige Details ungeklärt sind. Preisgünstigere Angebote etwa für Senioren oder Jugendliche will er in jedem Fall beibehalten. Jetzt lesen

...der Überraschungsfund

Vor Jahrzehnten schob man sie in einen Schuppen, deckte sie mit Planen ab – und beachtete sie nicht mehr: Jetzt möbelt die Lehrter Autowerkstatt Scheverling fünf zwischenzeitlich vergessene Autoschätze wieder auf. Darunter einen sogenannten Glaserati, von dem keine 100 Stück mehr fahrbereit sind. Vollständig aufgehübscht könnte das Fahrzeug bis zu 120.000 Euro wert sein. Außerdem ist ein großes Oldtimertreffen geplant. Jetzt lesen

