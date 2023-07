HAZ Hannover-Update: Gute Reise?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen und herzlich willkommen bei Ihrer HAZ. Ich hoffe, Sie sind gut durch den heißen Sonnabend gekommen - und auf den ja sehr wahrscheinlich ebenso heißen Sonntag entsprechend vorbereitet. Eigentlich ist solch ein Sommerwetter ja ein Traum. Aber die Schwüle kann auch sehr belastend sein. Falls Sie das auch so empfinden, haben wir hier ein paar Tipps für Sie. Unter anderem heißt es da, man solle an solchen Tagen den Körper nicht mit zu vielen Aktivitäten überlasten. Da passt es gut, dass Wochenende ist - und dazu noch Ferien sind.

Um Ferien und Urlaub geht es heute auch in unserem Thema des Tages. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an die Aufregung rund um die Hauptreisezeiten im vergangenen Jahr. Reisende, die vom Flughafen Hannover aus fliegen wollten, mussten viel Geduld und Optimismus mitbringen, denn Personalmangel brachte die Abläufe an ihre Grenzen. Vor den Sicherheitsschleusen bildeten sich lange Schlangen. Und wer sein Gepäck für den Flug aufgab, konnte sich nicht wirklich sicher sein, ob er es jemals wiedersehen würde. Nicht selten erreichten Koffer jedenfalls zunächst ein anderes Ziel als ihre Eigentümer. Oder aber sie kamen erst mit deutlicher Verspätung an.

In diesem Jahr scheint das alles wieder besser zu laufen. Zum einen habe die Sicherheitsfirma Securitas inzwischen wieder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagt Flughafen-Chef Martin Roll. Außerdem habe der Flughafen auch einige Neuerungen umgesetzt, zum Beispiel gibt es jetzt den „HAJway“ - also quasi die Schnellstraße in der Sicherheitsabfertigung. Wer fliegen will, kann sich hier kostenlos ein Zeitfenster buchen, um durch die Kontrolle zu gehen. Und auch bei der Gepäckaufgabe haben Reisende jetzt die Möglichkeit, die Abläufe zu beschleunigen, indem sie beim „Self-Bag-Drop“ selbst tätig werden. Unsere Reporterin Katharina Kutsche hat die Einzelheiten.

Wir haben heute aber nicht nur Anregungen für diejenigen, die auf eine weite Reise gehen. Hier finden Sie 12 Tipps für Sommerausflüge in der Region Hannover - vielleicht ist ja auch etwas für Sie dabei!

Kommen Sie gut in den Tag,

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Zitat des Tages

„Ich bin froh, dass gewisse Dinge nun endlich zur Sprache kommen, und mein Eindruck ist, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Kita das genauso empfinden.“ Eine Erzieherin, die in der AWO-Kita in Hannover arbeitet, die wegen eines geplanten "Körpererkundungsraums" für Kinder in die Kritik geraten ist.

Thema des Tages

© Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Sicherheitskontrolle, Gepäckaufgabe, Parken: So sparen Reisende am Flughafen Hannover Zeit – und Nerven

Der Flughafen Hannover hat sich mit Neuerungen auf die Ferienreisezeit vorbereitet – denn ein Chaos wie im vergangenen Jahr soll sich nicht wiederholen. Verbesserungen gibt es bei der Sicherheitskontrolle, beim Parken und bei der Gepäckaufgabe. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Katrin Kutter

Kongress in Hannover: Was tun Tausende von Zeugen Jehovas in der ZAG-Arena?

Mit Bibel, iPad und in Festtagskleidung: Tausende von Zeugen Jehovas warten bei einem großen Kongress in der ZAG-Arena Hannover dem Weltenende entgegen. Die Religionsgemeinschaft ist umstritten. Ein Besuch in einer eigenen Glaubenswelt. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: SMT

Steinhuder Meer: So schön ist ein Ausflug auf die Insel Wilhelmstein

Strahlender Sonnenschein: perfektes Wetter für einen Ausflug auf die Insel Wilhelmstein. Wer kein eigenes Boot hat, lässt sich von der Steinhuder Personenschifffahrt übersetzen. Dort wartet ein kleines Urlaubsparadies. Wir haben es ausprobiert. Jetzt lesen

