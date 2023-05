HAZ Hannover-Update: Halbzeit für Onay

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Vor dreieinhalb Jahren hat Belit Onay die Wahl zum Oberbürgermeister in Hannover gewonnen, neu gewählt wird 2026 - das bedeutet für den Grünen-Politiker: Halbzeit. Unser Reporter Andreas Schinkel hat das zum Anlass genommen, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Was hatte sich Onay für seine Amtszeit vorgenommen? Was hat er bisher erreicht? Wie wirkt der Rathauschef nach innen? Und wie nach außen? Um diese Fragen geht es dabei.

Die großen Themen aus Onays erster Halbzeit sind der Umbau der Innenstadt, die Entwicklung der Radverkehrswege (Stichwort Velorouten), und die digitale Verwaltung, die auch den Service für die Bürger der Landeshauptstadt deutlich verbessern soll. Alle drei sind „dicke Bretter“. Wo Onay - und damit Hannover - in dieser Phase steht, welche Erfolge er auf dem Weg schon verbuchen konnte, und welche Kritik es gibt, lesen Sie hier. Fest steht: Es mag zwar Halbzeit sein, eine Pause gibt es jedoch nicht.

Und der Oberbürgermeister will offenbar 2026 wieder zur Wahl antreten, wie er im Gespräch mit unserem Autor andeutet: „Ich beabsichtige, die Umsetzung meiner politischen Ziele für Hannover als Oberbürgermeister zu erleben.“ Die Arbeit mache ihm Spaß, und er sei im Rathaus sehr glücklich. Das klingt tatsächlich, als sei er bereit für eine Verlängerung.

Für Onays bisherige Amtszeit stehen auch diverse Projekte und Aktionen in der Innenstadt. Ein Beispiel die „Experimentierräume“ an der Marktkirche oder auf dem Köbelinger Markt 2021, die zeigen sollten, wie Straßenräume in Hannover alternativ genutzt werden können. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Sommerevent „Auf die Plätze“: Raschplatz, Andreas-Hermes-Platz und Weißekreuzplatz, bislang alles Problemorte in der Stadt, sollen in den nächsten Monaten zu Sportstätten, Kultur- und Musikbühnen, Tanzparkett, Partylocations, Gastrotreffs und Familiendomizilen werden.

Los geht das Programm am Freitag, 12. Mai. Und die Nachfrage ist offenbar enorm: Für die Sportveranstaltungen gibt es schon 360 Buchungen, wie unsere Reporterin Britta Mahrholz berichtet. Was wann geplant ist, was die Highlights sind – auch bei den Konzerten – lesen Sie hier.

Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag – ich hoffe, Sie können ihn genießen.

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Über uns muss man an einigen Stellen nur das Laub zur Seite kratzen, und dann stößt man auf Steinkohle.“ Florian Garbe, Bergbautechniker und Vorsitzender des Fördervereins, der den „Feggendorfer Stolln“ in Lauenau (Kreis Schaumburg) wieder in Betrieb genommen hat.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Katrin Kutter

Halbzeit für Oberbürgermeister Onay: Das hat er bewirkt, hier muss er noch liefern

Autofreie Innenstadt, Verwaltungsreform, Verkehrswende – Oberbürgermeister Belit Onay hat sich viel vorgenommen. Aber wie weit ist er in der ersten Hälfte seiner Amtszeit gekommen? Wie wirkt er nach außen, wie nach innen in die Verwaltung hinein? Klar ist: Er will 2026 zur Wiederwahl antreten. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Tim Schaarschmidt

Für eine bessere Fahrradwelt: 300 Teilnehmer radeln durch Hannover

Erneut hatte das Fahrradfahrer-Aktionsbündnis „Kidical Mass“ bundesweit zur Protestfahrt aufgerufen. Auch in Hannover machte sich ein Demonstrationszug mit mehreren Hundert Teilnehmern auf durch die Stadt. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Sedra Alkhalil

F-18-Flugsimulator am Flughafen Hannover: Auf „Top Gun“-Spuren nach Guam

Die Probestunde im F-18-Kampfjet-Simulator am Flughafen Hannover erfüllt Sehnsüchte und Jugendträume. Doch wie fühlen sich ein Start oder die Landung an? Wir haben es getestet. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren