HAZ Hannover-Update: Hannover, eine Baustelle

gestern war für Hannover und Garbsen ein trauriger Tag. Dort, auf dem Stöckener Friedhof etwa und in der Moschee in Altgarbsen, gedachten Tausende Menschen zweier der fünf Opfer, die ein Autounfall in Marienwerder vor rund 10 Tagen gefordert hatte. In eindrucksvollen Trauermärschen trugen sie den 21-jährigen Daim und den 20-jährigen Can zu Grabe.

So groß war die Anteilnahme, dass speziell in Garbsen Moscheegemeinde, Stadtverwaltung und Polizei im Vorfeld gut planen und zusammenarbeiten mussten. Straßen wurden gesperrt, unzählige Ordnerinnen und Ordner eingesetzt. Am Ende des Tages blieb ein würdiges Gedenken, ein beeindruckendes Zeichen des Zusammenhalts im Stadtteil - und große Trauer, die auch aus unserem Zitat des Tages spricht. Die Kollegen Gerko Naumann, Markus Holz und Manuel Behrens berichten aus Garbsen und Stöcken.

In unserem Thema des Tages geht es um Menschen wie Robin Gahr. Gahr ist Berufsfeuerwehrmann, zur Arbeit pendelt er jeden Tag von Ronnenberg in den Roderbruch. Das tat er bisher mit der S-Bahn, bis die nicht mehr zuverlässig fuhr. Daher kaufte er sich ein Auto. Mit dem aber steht er jetzt Tag für Tag im Stau. Der Grund: Dutzende Baustellen fallen überall in Hannover derzeit zusammen - und lassen Menschen Robin Gahr jeden Tag verzweifeln. Ob sie nun Auto fahren, S-Bahn oder Fahrrad.

Zitat des Tages

Ganz Garbsen weint. Osman Türkan, Sprecher der Ditib-Moschee in Garbsen, über den Unfalltod des 20-jährigen Can und vier weiterer junger Menschen

Thema des Tages

„Inzwischen fahre ich morgens 30 Minuten eher los, damit ich pünktlich zum Schichtwechsel da bin": Robin Gahr pendelt täglich zwischen Springe und Roderbruch und ärgert sich über die andauernden Verkehrsbehinderungen auf allen Strecken – ob mit Bahn oder Auto. © Quelle: Conrad von Meding

Durch Hannover im Schneckentempo: Baustellen verursachen Dauerstaus auf allen Strecken

Stillstand auf zahlreichen Straßen in und um Hannover: Pendler verzweifeln an der Nadelöhr-Gleichzeitigkeit. Während auf gesperrten Spuren einsame Bagger Löcher bohren und Erdhaufen wochenlang herumliegen, quält sich der Autoverkehr im Schneckentempo. Und nicht mal das Umsteigen auf die S-Bahn hilft – denn da wird auch gebaut. Ein Report. Jetzt lesen

HAZ-Podcast „Klar so weit?“

