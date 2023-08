HAZ Hannover-Update: Hannover feiert weiter

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

nun ist es also raus: Die Party am See geht weiter. Das Verwaltungsgericht in Hannover hat gestern den Eilantrag einer Anwohnerin abgelehnt, die das Maschseefest wegen Lärmbelästigung mit sofortiger Wirkung beenden lassen wollte. Nun kann das Fest wie geplant bis zum kommenden Sonntag weiterlaufen.

Für viele Menschen in Hannover gehört das Maschseefest zur Stadt wie die Eilenriede, und nicht nur die Partyfreunde werden sich über den Gerichtsentscheid freuen. Auch die Wirte atmen auf, denn für sie ist das Maschseefest 2023 bislang eine Herausforderung. Die Schlechtwetterphase seit Eröffnung macht den Gastronomen zu schaffen, in diesem Jahr sind deutlich weniger Besucher am Seeufer unterwegs als in den Vorjahren. Die wirtschaftlichen Folgen wären gravierend, hätten die Richter das Fest nun auf seiner Zielgeraden gestoppt. Zumal die Meteorologen für die letzten Tage bis zum Schlusswochenende endlich wärmere Temperaturen und weniger Regen voraussagen.

Dabei lässt sich nicht jeder Einwand gegen das Maschseefest pauschal als Nörgelei abtun. Denn dass die Zwei-Wochen-Party am See für die Anwohner in der Südstadt auch eine Belastung ist, wird kaum jemand ernsthaft in Zweifel ziehen. Ob sie auch eine Zumutung ist, ist eine andere Frage. Die wird womöglich auch erst später in der Hauptverhandlung beantwortet. Denn: „Die zentrale Frage, ob die Lärmwerte nach Mitternacht zulässig sind, ist vom Gericht nicht geprüft worden“, wie Hanns-Christian Fricke sagt, der Anwalt der Klägerin.

Zitat des Tages

Das Rissbild lässt unseren Forstfachleuten zufolge auf Wolf schließen. Die Landwirtschaftskammer in einer Mitteilung zu dem Verdacht, dass ein Wolf in Wettmar zehn Schafe gerissen hat.

Thema des Tages

Eilantrag abgewiesen: Maschseefest läuft weiter

Das Maschseefest läuft weiter. Das hat das Verwaltungsgericht in Hannover in einem Eilverfahren am Mittwoch entschieden. Eine Anwohnerin hatte wegen Lärmbelästigung geklagt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Waldchaussee: Verbände prüfen Klage gegen Autoverkehr

Autos raus aus der Waldchaussee? Naturschutzverbände denken über eine Klage gegen den Kfz-Verkehr durch die Eilenriede in Hannover nach. Chancen sehen sie, weil die Verbindung eigentlich gar keine offiziell gewidmete, sondern eine private Straße ist. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

... der Morgen in Hannover

Von einer Schmuseeinheit am Morgen bis zum französischen Croissant: Diese fünf Cafés in Hannover liefern die richtige Motivation, um selbst an einem freien Tag mal früh aufzustehen. Jetzt lesen

