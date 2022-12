HAZ Hannover-Update: Hannover liegt flach

Liebe Leserinnen und Leser,

zunächst einmal muss ich mich entschuldigen: Im gestrigen Newsletter habe ich behauptet, es gebe Streit um den Ausbau des Westschnellwegs. Natürlich handelt es sich um den Südschnellweg, wie ich selbst schon oft geschrieben habe. Bitte sehen Sie mir den Fehler nach.

Auch heute geht es im Hannover-Update wieder um Verkehr. Dieses Mal aber nicht um die Schnellwege, sondern um eine verkehrsberuhigte Straße in Hannovers Südstadt. Hier sind vor einiger Zeit eine Rad- und eine Autofahrerin aufeinander getroffen, und die Straße ist so beruhigt, dass beide nicht so ohne Weiteres aneinander vorbeipassten. Da beide sich im Recht sahen, fuhr keine zur Seite - und so standen sie sich eine kleine Weile diskutierend gegenüber. Und wie das heute eben so ist, existiert davon jetzt auch ein Video, das dieser Tage landauf, landab im Internet diskutiert wird.

Wer Recht hat? Das lasse sich so ohne Weiteres anhand des Videos nicht klären, sagt die Polizei. Und vielleicht kommt es darauf auch gar nicht an. Meine Kollegen Christof Perrevoort, Sascha Priesemann und Conrad von Meding berichten über einen sehr deutschen Vorfall auf Hannovers Straßen, der uns heute das Zitat des Tages liefert.

Derweil ist, wer nicht mit Rad, Auto oder sonstwie auf Hannovers Straßen unterwegs ist, ist dieser Tage möglicherweise krank. Das trifft vor allem auf Kinder zu. Die Pädiater in Stadt und Umland verzeichnen im Moment eine ungewöhnlich große Zahl an Infektionskrankheiten bei jungen Patientinnen und Patienten, wie meine Kollegin Susanna Bauch berichtet. Und auch bei den Erwachsenen ist die Grippe nach ihrer Corona-Pause wieder da - und das offenbar besonders heftig. All das ist heute unser Thema des Tages.

„Das Erzwingen einer Vorfahrt ist nie eine gute Sache.“ Karl-Friedrich Voss, Verkehrspsychologe, zum Konflikt zwischen einer Auto- und einer Radfahrerin in Hannovers Südstadt

Lang und heftig: Infektwelle erreicht Kinderarztpraxen dramatisch früh – Kinderarzt Dr. Thomas Buck rechnet mit einer schweren Saison und weiteren Engpässen in Kliniken. © Quelle: Christian Behrens

Hannoverscher Kinderarzt über Infektwelle: „Wir sehen bis zu 40 Patienten pro Stunde“

Influenza, RS-Viren, Mischinfektionen: Kleine Patienten stehen bei Kinderärzten in Hannover Schlange – und für schwere Fälle ist kaum ein Klinikbett zu bekommen. „Es ist katastrophal“, heißt es in der Kinderarztpraxis von Thomas Buck. mehr lesen

