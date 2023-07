HAZ Hannover-Update: Hannover sucht den Superblock

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Die Idee, auch in Hannover sogenannte Superblocks einzurichten, kursiert in der Landeshauptstadt schon eine Weile. Als Vorbild wird in dem Zusammenhang oft die spanische Millionenstadt Barcelona genannt. Denn dort gibt es sie schon, die verkehrsberuhigten Wohnquartiere, in denen Straßenbereiche zu Aufenthalts- und Spielflächen umfunktioniert werden. In denen mehr Grünflächen sind - und kaum Durchgangsverkehr. In denen es aber für Radfahrerinnen und Radfahrer keine Einschränkungen gibt. Und in denen die Anlieger mehr vom öffentlichen Raum zurückbekommen, weniger Lärm und Schadstoffe ertragen müssen - und mehr Lebensqualität gewinnen.

Nun soll es damit in Hannover konkret werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, will sie noch in diesem Jahr drei Modellquartiere identifizieren lassen, in denen erste Superblocks umgesetzt werden können. Ein entsprechender Auftrag sei bereits an ein externes Unternehmen vergeben worden. „Es geht darum, mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Quartieren zu schaffen, indem Flächen für Aufenthalt und Spiel statt zum Durchfahren genutzt werden“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Unser Reporter Christian Bohnenkamp hat die Einzelheiten zu der Initiative.

Vor dem Hintergrund dieser Pläne ist die aktuelle Diskussion um die Brehmstraße im Stadtteil Bult ein wenig skurril. Denn die Brehmstraße ist eine Fahrradstraße - ob sie das allerdings bleiben kann, steht gerade auf dem Prüfstand. Für Fahrradstraßen gelten nämlich besondere Regeln, beispielsweise muss dort genug Platz sein, damit zwei Radfahrende problemlos nebeneinander fahren und auch sonst alle erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Um das zu gewährleisten sollen auf der Brehmstraße nun 51 Parkplätze entfallen - was bei Anwohnerinnen und Anwohnern natürlich auf Kritik stößt. Eine Lösung des Problems könnte nun auch darin bestehen, die Brehmstraße wieder zu einer „normalen“ Straße zu machen. Dann wäre sie keine Fahrradstraße mehr - aber wäre das ein guter Kompromiss? Den Stand der Diskussion lesen Sie hier.

Dass es ähnliche Interessenskonflikte geben wird, ist auch beim Thema Superblocks zu erwarten. Aber auch dafür ist Barcelona offenbar ein gutes Beispiel, denn da hatte die Verwaltung die betroffenen Menschen zunächst nicht ausreichend in die Pläne eingebunden. Für Hannover kündigt Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) jedenfalls an, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Politik „Ideen entwickeln, sie austesten, Erfahrungen sammeln und ganz viel lernen“ zu wollen. Mal sehen, wie dieser Dialog ausgehen wird.

Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in diesen Dienstag,

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Die Aufhebung einer Fahrradstraße ist nur dann möglich, wenn sie nicht mehr erforderlich ist.“ Dennis Dix, Sprecher der Stadt Hannover, zur Diskussion um der Brehmstraße in der Südstadt als Fahrradstraße.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

Mehr Grün und Platz für Kinder: Barcelonas Stadtteil Poblenou gehörte zu den ersten, in dem das Konzept der Superblocks umgesetzt wurde. © Quelle: Ajuntament de Barcelona/Curro Palacios

Mehr Leben, weniger Autos: Hannover sucht die ersten Superblocks

Die Stadt Hannover will nach dem Vorbild Barcelonas die ersten Superblocks einrichten. Der Durchgangsverkehr soll verbannt, die Flächen von Kindern zum Spielen, für Erholung und mehr Grün genutzt werden. Einen Fehler, den Barcelona anfangs machte, will Hannover vermeiden. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Christof Perrevoort (Archiv)

Seelhorster Kreuz: Polizei warnt vor Engpässen auf dem Messeschnellweg ab heute

Die Bauarbeiten auf dem Messeschnellweg gehen weiter. Doch bevor der nächste Bauabschnitt in Angriff genommen werden kann, muss der Schnellweg im Bereich des Seelhorster Kreuzes auf mögliche Kampfmittel untersucht werden. Daher kann der Verkehr nur auf jeweils einem Fahrstreifen fließen. Die Polizei warnt vor Engpässen. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Missliche Lage: Der Rehbock steckt im Grundstückszaun fest. Die Feuerwehr kann ihn befreien. © Quelle: Stadtfeuerwehr Lehrte

Schwalbe, Rehbock, Katze: Drei kuriose Einsätze für Lehrter Tierretter

Ein Rehbock steckt im Zaun fest, eine entkräftete Schwalbe liegt im Keller, eine fast blinde Katze liegt in einer Dachrinne: Die Tierretter der Feuerwehr Lehrte haben drei ungewöhnliche Einsätze hinter sich gebracht – und das innerhalb von nicht einmal 24 Stunden. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ