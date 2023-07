HAZ Hannover-Update: Hannover und sein Wasser

Gedenkstätte Ahlem

Großartige Livemusik, tanzende, feiernde Menschen – das erwartet man nicht unbedingt in einer Gedenkstätte an Naziverbrechen. Doch beimDenk.Mal.Garten.Fest in Hannover-Ahlem ist das mittlerweile schon eine kleine Tradition. Und der Besucherzuspruch zeigt: Das kommt an!