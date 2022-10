HAZ Hannover-Update: Hannover verbraucht zu viel Gas

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Läuft Ihre Heizung schon? Nein? Gut - aber auch keine Kunst, würde Enercity-Chefin Susanna Zapreva möglicherweise sagen. Es ist ja auch noch nicht besonders kalt gewesen in diesem Frühherbst. Gemessen daran nämlich spart Hannover viel zu wenig Gas, mahnt Zapreva jetzt an. Das müsse sich schleunigst ändern.

Im Sinne des sogenannten konstruktiven Journalismus liefern wir Ihnen daher neben Bernd Haases Bericht über Hannovers hohen Gasverbrauch noch zwei Texte im heutigen Update mit, in denen es darum geht, wie Sie zu Hause vielleicht noch Energie einsparen können. Und einen, der die Sorgen energieintensiver Betriebe wie Bäckereien oder Reinigungen zum Thema hat.

Das Zitat des Tages kommt zur Feier desselben vom HAZ-Platzwart. Der hat am Dienstagabend im Pavillon mit einer grandiosen Jubiläumsshow seinen 20. Geburtstag gefeiert. Seit 20 Jahren nehmen Bruno Brauer und Uwe Janssen alles, was rund um Hannover 96 passiert, Woche für Woche auf satirische Weise aufs Korn. Und wer schon einmal versucht hat, in der Zeitung oder sonstwo witzig zu sein, der kann sich gar nicht tief genug verneigen vor dem, was die beiden Woche für Woche an stiller und lauter Komik aus diesem, mittlerweile, Zweitligisten herausdestillieren.

Zum Geburtstag hat darum jemand gratuliert, der länger nicht mehr in der HAZ publiziert hat: Heiko Rehberg war 27 Jahre HAZ-Redakteur und viele davon Sportchef. Als solcher hat er den Platzwart 2002 mit aus der Taufe gehoben. Danach wiederum war Rehberg einige Jahre Kommunikationschef bei Hannover 96 und weiß daher, wie man die Frechheiten des Platzwarts dort findet. Seine Huldigung finden Sie ebenfalls im heutigen Update.

Thema des Tages

Enercity: Hannover spart zu wenig Gas

In Hannover werden derzeit die von der Bundesregierung vorgegebenen Sparziele beim Gasverbrauch nicht erreicht. Das hat Enercity-Chefin Susanna Zapreva am Mittwochvormittag bekannt gegeben und an die Privathaushalte sowie an Unternehmen appelliert, weniger Gas zu verbrauchen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Kaum ein Trainer im deutschen Profifußball scheint so fest im Sattel zu sitzen wie Stefan Leitl, selbst das Pferd lebt noch. HAZ-Platzwart, über die ausbleibende hektische Betriebsamkeit bei Hannover 96

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

