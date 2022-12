HAZ Hannover-Update: Hannovers Knöllchenoffensive

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Politik in der Stadt Hannover will Autofahrerinnen und Autofahrer deutlich stärker kontrollieren als bisher. Die rot-grüne Mehrheit im Rat fordert 28 neue Stellen im Verkehrsaußendienst, um häufiger blitzen und den ruhenden (sprich: den parkenden) Verkehr stärker kontrollieren zu können. Die Mehrheitsgruppe im Rat begründet das mit vielfach zugeparkten Geh- und Radwegen vor allem in dicht besiedelten Stadtteilen. Doch nicht nur dort soll demnächst häufiger kontrolliert werden, sondern auch an der Peripherie. Ein „positiver Nebeneffekt“ sei, dass die Stadt damit auch ihre Einnahmen steigern könnte - Schätzungen zufolge um rund 7 Millionen Euro pro Jahr.

Wie genau das aussehen könnte, ob es wirklich kommt und was die Opposition dazu sagt, erklärt mein Kollege Andreas Schinkel in unserem Thema des Tages.

Was erstmal nicht kommt ist ein Neubau für die Medizinische Hochschule Hannover (MHH). Das Mammutprojekt hängt schon lange durch - und nun hat der neue niedersächsische Wissenschaftsminister Falko Mohrs auch klar gemacht, wie sehr: Während die Landesregierung bis vor Kurzem davon ausgegangen war, dass es mit dem Bau bald losgehen könne, sei nun klar: Vor 2028 wird der erste Spatenstich nicht gesetzt. Warum und wieso erklärt mein Kollege Mathias Klein.

Ganz unten im Newsletter finden Sie heute zwei Texte auf Ukrainisch. Es handelt sich um einen Überblick über alles das bei uns in der Region, was rund um Weihnachten los ist - natürlich frei lesbar. Vielleicht kennen Sie Menschen aus der Ukraine, die zu uns geflüchtet sind und für die unsere Tipps interessant sein könnten. Dann leiten Sie sie doch gern weiter!

Zitat des Tages

Die Struktur stimmt nicht. Falko Mohrs (SPD), niedersächsischer Wissenschaftsminister, zu den Verzögerungen beim MHH-Neubau

Thema des Tages

Gut für Fußgänger, Radfahrer und die Stadtkasse - knifflig für Autofahrer: Die Stadt Hannover wird die Kontrollen vermutlich deutlich verstärken. © Quelle: Ole Spata/dpa/Symbolbild

Millioneneinnahmen für die Stadtkasse? Grün-Rot fordert mehr Ordnungskräfte und Blitzer

Die Stadt Hannover soll in den kommenden Jahren deutlich härter gegen Parksünder vorgehen. Der Verkehrsaußendienst wird auf grün-roten Wunsch um 28 Stellen aufgestockt. Dadurch will die Ratskoalition nicht nur die Verkehrssicherheit erhöhen, sondern auch Mehreinnahmen in Millionenhöhe erzielen. Kritik kommt aus der Opposition. Jetzt lesen

