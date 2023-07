HAZ Hannover-Update: Hannovers Möbelbranche in Bewegung

Liebe Leserinnen und Leser,

inhabergeführte Geschäfte sind oft ein bedeutender und wertvoller Teil der Stadtgesellschaft. Die lokalen Unternehmer bieten meist nicht nur ein Sortiment mit besonderer Prägung an, sondern engagieren sich auch im öffentlichen Leben ihrer Stadt. Die am Dienstag bekanntgewordene Nachricht, dass das traditionsreiche Möbelhaus Hesse von der Möbelkette XXXLutz aus Österreich übernommen wird, hat deshalb für zahlreiche Reaktionen gesorgt - nicht nur bei Kunden.

So erhofft sich etwa Garbsens Bürgermeister „auch in Zukunft eine gute Zusammenarbeit und eine enge Anknüpfung“ an die Stadt, während etwa Vesile Tekkal, eine Stammkundin aus Ahlem, bedauert, dass es „langsam ja nur noch Ketten“ gebe. An großen, familienbetriebenen Häusern bleiben im Raum Hannover jetzt noch Möbel Staude in Hainholz, Möbel Heinrich in Bad Nenndorf und Möbel Wallach in Celle.

Seniorchef Helmut Staude vom gleichnamigen Möbelhaus bezeichnet den Verkauf von Möbel Hesse als eine „traurige Entwicklung“ und betont die Besonderheit von Familienunternehmen: „Bei uns ist möglichst immer jemand von der Familie im Haus, wir sind immer ansprechbar“. Aufgeben und unter das Dach einer großen Kette schlüpfen, das komme für ihn nicht infrage - da ist er sich einig mit seinem Mitbewerber Heiner Struckmann von Möbel Heinrich. Möbel Hesse hat unterdessen angekündigt, dass es Veränderungen in allen Warenbereichen geben werde, große Teile sollen aber erhalten bleiben.

Zitat des Tages

„Es sollen am Ende alle Beteiligten einverstanden sein.“ Gwendolin von der Osten, Polizeipräsidentin von Hannover, über die Pläne für eine Verlegung des Straßenstrichs in Hannovers City.

Thema des Tages

Nach Hesse-Verkauf: Andere Möbelhäuser wollen inhabergeführt weitermachen

Möbel Hesse ist an die Kette XXXLutz verkauft. Damit gibt es ein wichtiges inhabergeführtes Möbelgeschäft weniger im Raum Hannover. An großen, familienbetriebenen Möbelhäusern bleiben Staude, Heinrich und Wallach. Haben sie Angst vor der Marktmacht der Filialisten? Nein, heißt es unisono. Jetzt lesen

Sturm auf dem Steinhuder Meer: Windsurfer erleidet Mastbruch und gerät in Seenot

Der Wind blies so heftig, dass der Mast brach: Ein Windsurfer ist am Mittwochnachmittag auf dem Steinhuder Meer in Not geraten. Andere Surfer kamen dem Mann zu Hilfe, bevor Feuerwehr und weitere Helfer eintrafen. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Insel der Glückseligkeit: So ist das Kleine Fest im Großen Garten 2023

Artisten, Komödianten, Traumtänzer: Der Große Garten in Herrenhausen beherbergt wieder das Kleine Fest. Der scheidende Intendant Harald Böhlmann hat ein Programm der Rekorde aufgelegt – mit bezauberndem Finale. Jetzt lesen

