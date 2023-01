HAZ Hannover-Update: Hannovers Professor, der Kinder missbrauchte

Liebe Leserinnen und Leser,

manche Menschen sind leider nicht die, die sie vorzugeben scheinen. Auch Helmut Kentler war so ein Mensch. HAZ-Redakteurin Jutta Rinas begleitet seit mehr als einem Jahr mit ihren Recherchen das Leben des im Jahr 2008 verstorbenen Sozialpädagogikprofessors aus Hannover. In seinem Fach galt er seit den Siebzigerjahren fast schon als Koryphäe: Kentler forschte zu sexuellem Missbrauch an Kindern. Dass er für sein zynisch anmutendes „Kentler-Experiment“ gezielt Kinder und Jugendliche an pädosexuelle Pflegeeltern und damit in den sicheren Missbrauch empfahl, war bekannt.

Nun berichtet meine Kollegin über eine neue Studie eines Projektteams der Universität Hildesheim, die noch viel grausamere Erkenntnisse über den Wissenschaftler mit den zwei Gesichtern belegt: Den jüngsten Studien zufolge soll sich nun auch Helmut Kentler selbst an jungen Menschen vergangen haben.

Noch dazu sollen seine Verbindungen zu anderen Pädophilen, meist ebenfalls renommierte Pädagogen und Wissenschaftler aus Universitätskreisen, weitaus umfassender gewesen sein, als bisher angenommen. Jutta Rinas berichtet sogar, dass das Netzwerk bis zur Odenwaldschule gereicht haben soll.

Der Hannoveraner Helmut Kentler muss ein Meister der Verstellung gewesen sein. Er fand Unterstützer und Mittäter für den von ihm bundesweit organisierten Missbrauch an Jungen offenbar auch am Pädagogischen Seminar der Universität in Göttingen. Auch das haben Hildesheimer Forscher herausgefunden. Nachbarn, die den Professor gut kannten, berichteten meiner Kollegin von ihrem Entsetzen, als sie die Wahrheit über den Mann, den sie glaubten, gut zu kennen, erfahren haben.

Grundlage der aktuellen Studie sind neben weiteren Quellen auch die Aussagen weiterer Opfer, die sich bei den Wissenschaftlern gemeldet haben. Sie leiden auch heute unter der Angst, von noch lebenden Unterstützern, Helfershelfern oder gar Mittätern erkannt und drangsaliert zu werden.

Die Aufklärungsarbeit ist wichtig, damit ihnen endlich geholfen werden kann.

Wir beobachten das sehr genau. Oliver Grimm, Sprecher des Landesgesundheitsministeriums, zum Nachweis der neuen Corona-Variante XBB.1.5 in Niedersachsen

Meister der Verstellung: Der hannoversche Pädagogikprofessor Helmut Kentler soll sich selbst an Kindern und Jugendlichen vergangen haben. © Quelle: Ullstein Bild

Wer gehörte zum Netzwerk des pädophilen Professors?

Helmut Kentler, der fast 30 Jahre lang in Hannover lebte, vermittelte Jungen zu pädophilen Pflegevätern - und pflegte offenbar auch zahlreiche Kontakte zu Wissenschaftlerin bundesweit, die später ebenfalls des Missbrauchs beschuldigt oder überführt wurden. Die Spuren reichen bis in kirchliche Kreise. Lesen Sie mehr.

Hat zugenommen: Die Veloroute am Maschsee ist ein Erfolgsprojekt, bringt aber auch Probleme mit sich. © Quelle: Nancy Heusel

Fußgänger in Gefahr: Wirt will Tempolimit für Radfahrer

Der Ausbau der Veloroute geht voran. Am Maschsee läuft der Radverkehr bereits so fließend, dass ein Wirt nun eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Radfahrer vorschlägt, um Fußgänger vor seinem Lokal am Maschsee zu schützen. Die Radfahrer gleich wieder auszubremsen ist allerdings das Gegenteil von dem, was die Stadt eigentlich möchte. Lesen Sie hier mehr.

Im Tierpark Hannover leben viele Wildschweine – so wie auch im Wald rund um Barsinghausen. Einige davon liefen am Sonnabend durch die Nordstadt. © Quelle: Christel Wolter (Archiv)

... die Wildschweinrotte, die durch Barsinghausen lief

Was macht man, wenn eine Rotte Wildschweine durch das Stadtgebiet läuft? Richtig: Man bringt sich in Sicherheit. Die Polizei in Barsinghausen warnte am Sonnabend Anwohner und Anwohnerinnen der Nordstadt, nachdem dort sechs Tiere gesichtet worden waren. Da es sich um Säue mit Nachwuchs gehandelt haben soll, galt besondere Vorsicht. Lesen Sie hier mehr.

