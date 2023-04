HAZ Hannover-Update: Hannovers Wind-Offensive

Liebe Leserinnen und Leser,

zunächst einmal: Sollten Sie zu denjenigen gehören, deren Tag heute durch den Streik bei der Bahn durcheinandergebracht wird, dann hoffe ich sehr, dass Sie gut durchkommen. Meine Kollegin Astrid Fabricius hatte ja bereits gestern an dieser Stelle vor möglichen Problemen gewarnt. Und nun berichtet Ulrich Bock auch noch, dass in der Region Hannover auch die S-Bahn von dem Ausstand betroffen ist. Das kann ja heiter werden.

Ansonsten geht es heute im Hannover-Update unter anderem um Wind. Von dem wollen die Verantwortlichen der Region Hannover bei uns in Zukunft deutlich mehr „verstromen“, wie man so sagt. Das soll dabei helfen, bis 2045 wirklich klimaneutral zu werden. Klar, dass dafür deutlich mehr Windräder gebraucht werden müssen. Wie viele das sein und wo die stehen sollen, berichtet mein Kollege Conrad von Meding in unserem heutigen Thema des Tages.

Unser Zitat des Tages ist insofern ungewöhnlich, als es aus dem Anschreiben eines Fitnessstudios an einen Kunden stammt. Dieser Kunde ist todkrank und nicht mehr in der Lage, zu trainieren. Deshalb wollte er per Sonderkündigungsrecht seine Mitgliedschaft bei dem Studio kündigen. Das aber ging zunächst nicht darauf ein - und schickte sogar noch diesen höchst unglücklichen Brief. Davon handelt die erste Geschichte meines Kollegen Christian Bohnenkamp. Die zweite, die Sie ebenfalls im heutigen Update finden, entstand einen halben Tag später - und in der entschuldigt sich Studio-Chef Christian Giesecke für die schiefgelaufene Kommunikation.

Also: Einmal mehr viel zu lesen heute. Ich hoffe sehr, dass etwas für Sie dabei ist - und wünsche einen schönen Übergang ins Wochenende!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Fit und gesund, auch im Alter selbstbestimmt den Tag gestalten zu können, ist doch auch von dir ein Ziel, oder? Schreiben von Elan-Fitness, an einen todkranken Kunden, der seinen Vertrag kündigen wollte

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Die Wind-Offensive: Die Zahl der Windräder in der Region soll sich stark erhöhen. © Quelle: Julian Stratenschulte

45 neue Windparkflächen um Hannover: Region legt konkreten Plan vor

Um das Ziel einer Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, soll in den nächsten Jahren die Windkraft massiv ausgebaut werden. Erstmals legt die Regionsspitze jetzt einen Plan mit konkreten Flächen vor und will diesen bis zum Sommer mit allen Interessierten diskutieren. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren