HAZ Hannover-Update: Helenes Sturz

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Hannover-Updates, in der es ganz wesentlich um Künstlerinnen und Künstler geht. Allerdings haben in diesem Fall alle nicht so sehr durch ihre Kunst Schlagzeilen gemacht, sondern durch die, teils erschütternden, Nebengeräusche ihrer Auftritte.

Da ist zum einen Helene Fischer. Die war gerade dabei, das fünfte von fünf Konzerten in Hannover zu bestreiten, die man wohl getrost als große Show bezeichnen kann, als ein Schreckmoment die finale Performance zerriss: Am Sonntagabend verunfallte Fischer bei einem fulminanten Trapezakt. Am Ende ist der Sängerin gottlob nichts Schlimmeres passiert, dennoch mussten die Veranstalter das Konzert abbrechen. Was am Tag danach geschah und ob die Helene-Fans auf eine Wiederholung des Auftritts hoffen können, lesen Sie in unserem Thema des Tages.

Von deutlich größerer Tragweite ist noch der Skandal um „Rammstein“-Sänger Till Lindemann. Über die Vorwürfe gegen den 60-Jährigen, junge Frauen zum Sex genötigt, gezwungen oder sie gar missbraucht zu haben, ist schon viel berichtet worden. In einem dieser Berichte kommen auf Auftritte von Lindemann in Hannover vor. Was genau ist bei diesen Gelegenheiten passiert? Jutta Rinas fasst zusammen, was wir wissen und was nicht.

Und dann ist da noch Kabarettist Bodo Wartke. Dessen Auftritt in Hannover in der vergangenen Woche hatte ein ungewöhnliches Ende: Zwei Musiker aus seiner Band stellten sich nach dem fröhlichen Abgang des Künstlers vor das Publikum und distanzierten sich von einem der Songs, die sie zuvor gemeinsam mit Wartke gespielt hatten. Sie hatten sich eine bessere Einordnung des möglicherweise makabren, möglicherweise gewaltverherrlichenden Textes gewünscht. Wie geht Wartke mit dieser Kritik um? Mein Kollege Stefan Gohlisch hat mit ihm darüber gesprochen.

Ansonsten gilt heute und in den kommenden Tagen: Aufgepasst auf den Wetterbericht. Der sagt für weite Teile des Landes starke Sommergewitter voraus. Auch das lesen Sie heute bei uns - und natürlich bleiben wir in der Sache am Ball.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Mitunter prasselt in kurzer Zeit die halbe Monatssumme oder noch mehr vom Himmel. Lokal kann es auch zu größerem Hagel und schweren Sturmböen kommen. Marcel Schmid, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst

Thema des Tages

Helene Fischer in der ZAG Arena: Den fünften Auftritt in Hannover konnte sie nach ihrem Sturz nicht beenden. © Quelle: Tobias Woelki

Veranstalter prüft, ob Helene-Fischer-Konzert wiederholt wird

Es passierte, als Helene Fischer den Song „Wunden“ sang: Sie verletzte sich bei einer Trapeznummer und musste blutüberströmt das fünfte Konzert in Hannover abbrechen. Das Krankenhaus hat sie inzwischen wieder verlassen. Ob die Fans sich auf ein Ersatzkonzert freuen dürfen, ist offen. Jetzt lesen

