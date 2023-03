HAZ Hannover-Update: Heute ist Frauentag!

Liebe Leserinnen,

guten Morgen! Natürlich begrüße ich auch Sie, liebe Leser, genauso herzlich zu unserem Hannover-Update - aber heute ist Weltfrauentag. Heute sollen die Frauen und ihre Themen im Mittelpunkt stehen, denn noch immer gibt es eine Menge zu tun auf dem Weg zu Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Respekt und Anerkennung. Und deshalb erwarten Sie heute bei uns auch besonders viele Artikel, die unterschiedlichste Aspekte aus diesem Bereich ins Scheinwerferlicht rücken. Wir werden diese Texte über den ganzen Tag verteilt veröffentlichen - es lohnt sich also heute besonders, immer mal wieder auf HAZ.de vorbeizuschauen.

So berichtet beispielsweise meine Kollegin Katharina Kutsche über die Tatsache, dass selbstständige Frauen in der Schwangerschaft nach wie vor keinen Mutterschutz bekommen - und was eine Tischlermeisterin aus Osnabrück unternimmt, um dieses überholte Gesetz von 1952 zu ändern. Meine Kollegin Elisabeth Woldt stellt die Hannoveranerin Bärbel Miemietz vor, die sich dafür einsetzt, Wikipedia weiblicher zu machen. Unsere Reporterin Jutta Rinas hat mit dem neuen niedersächsischen Gleichstellungsminister Andreas Philippi (SPD) darüber gesprochen, warum man keine Frau sein muss, um für Frauenrechte zu kämpfen. Und zusammen mit Britta Lüers hat sie recherchiert, wie weiblich (und auch männlich) Hannover eigentlich ist, und dazu Zahlen, Daten und Fakten gesammelt.

Britta Lüers zieht außerdem Bilanz, wie verzerrt das öffentliche Bild noch immer ist - auch in Hannover: Wissen Sie beispielsweise, wie viele (oder eher wenige) der 3500 Straßen, Wege und Plätze in der Landeshauptstadt nach Frauen benannt sind?

Und dann werfen wir auch einen Blick in den Sport: Unsere Reporterin Laura Ebeling hat sich von Olympionikin Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß erklären lassen, wie ihr Zyklus die Leistung beeinflusst und wie sie ihr Training umstellt. Nicht zuletzt kommen meine Kolleginnen Antje Bismark, Johanna Steele und Josina Kelz zu Wort, die in persönlichen Kommentaren ihre Erfahrungen als Chefin, als alleinerziehende Mutter und als weibliche Moderatorin auf der Bühne schildern. Und abschließend fragen wir alle Leserinnen und Leser in unserer täglichen Abstimmung, ob der Frauentag nicht doch ein Feiertag sein sollte. Haben auch Sie dazu eine Meinung? Dann können Sie hier an der Umfrage teilnehmen.

Sie sehen, Themen gibt es anlässlich des Frauentags genug. Ein Aktuelles kommt noch dazu: Denn heute legen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Kindertagesstätten die Arbeit nieder. Allein in Hannover bleiben 43 Einrichtungen geschlossen - viele Familien, und ja, vermutlich vor allem Mütter, haben heute keine Betreuung für ihre kleinen Kinder. Ein Kita-Streik ausgerechnet am Frauentag - ist das das richtige Signal? Diese Frage stellt Katharina Kutsche in ihrem Kommentar, und sie findet ja, der Streik ist berechtigt. Warum lesen Sie hier.

Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in diesen Mittwoch!

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Zitat des Tages

„Wir müssen auch endlich mal laut sein! Zeigen, dass man mit uns Eltern nicht alles machen kann und man es vor allem nicht auf dem Rücken der Kinder austragen darf.“ Sonja Strempel (39), Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der städtischen Kitas, ruft anlässlich des Kita-Streiks heute auch zum Elternstreik auf.

Thema des Tages

Internationaler Frauentag: Fünf Demonstrationen am Mittwoch in Hannover

Mehr als 1000 Menschen werden am Mittwoch in Hannover zu Frauentag-Protesten erwartet. Fünf Demonstrationen sind am gesamten Tag in der Stadt angezeigt, der größte Zug will von der Oper Richtung Linden ziehen. Gleichzeitig streiken die städtischen Kita-Angestellten. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

KRH in Hannover: Nordstadt-Krankenhaus und das Siloah schreiben die größten Verluste

Lange haben CDU und Regionspräsident Steffen Krach vom Klinikum Region Hannover (KRH) Zahlen gefordert, jetzt gibt es eine Liste mit der wirtschaftlichen Situation der einzelnen Krankenhäuser in der Region. Diese Krankenhäuser machen die größten Verluste. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Gefräßige Wildgänse: Ostfrieslands Bauern sehen Probleme wie beim Wolf

Die Populationen der arktischen Wildgänse haben sich erholt, an der ostfriesischen Küste und auf den Inseln sind zur Zeit vor allem viele Nonnengänse zu beobachten. Ein Naturschauspiel für Besucher, ein Graus für Bauern, denn die Gänse fressen nach ihren Angaben ganze Milchkuhweiden kahl. Jetzt lesen

