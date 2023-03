HAZ Hannover-Update: Heute ist Marathon-Tag!

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen und herzlich willkommen bei Ihrem HAZ-Update an diesem Marathon-Sonntag! Zunächst einmal: Haben Sie Ihre Uhren schon gecheckt? Die meisten Geräte dürften sich ja heute Nacht von selbst eine Stunde nach vorn verstellt haben - aber sicher ist sicher! Wenn Ihre Uhr gerade also etwas anzeigt, das so gar nicht Ihrem Zeitgefühl entspricht, dann geht sie vermutlich richtig. Im anderen Fall sollten Sie nachsteuern, denn von heute an gilt sie wieder: die Sommerzeit. Und die Gefahr zu spät zu kommen, dürfte an keinem Tag größer sein als heute.

Auf ihre innere Uhr sollten sich heute vor allem alle diejenigen nicht verlassen, die am 31. Hannover-Marathon teilnehmen wollen. Denn es geht früh los! Der Startschuss für alle, die die vollen 42,195 Kilometer laufen, fällt um 9 Uhr. Es folgen die Marathonstaffel, der Halbmarathon (10.40 Uhr), der Zehn-Kilometer-Lauf (13.15 Uhr), ein Walking-Wettkampf (13.40 Uhr) und eine Nordic-Walking-Runde (13.45 Uhr), beide ebenfalls über zehn Kilometer. Alle Wettbewerbe beginnen auf dem Friedrichswall vorm Neuen Rathaus. Weitere Informationen zum Lauf-Event finden Sie hier.

Der Marathon bedeutet ja auch immer ein kleines Volksfest für Hannover. Die Veranstalter erwarten rund 20.000 Läuferinnen und Läufer. Entsprechend viele Menschen werden sicher auch in diesem Jahr wieder die Strecke säumen und die Teilnehmenden anfeuern. Auch Musik, Show und Mitmachaktionen sind geplant. Zwar verspricht die Wettervorhersage für heute alles andere als Sommerzeit - aber die Stimmung dürfte trotzdem hervorragend sein. Wir halten Sie jedenfalls von Anfang an in unserem Liveticker über das Geschehen auf und an der Strecke auf dem Laufenden. Und wer weiß, vielleicht fällt ja heute sogar der deutsche Rekord ...

Zum Schluss habe ich noch eine kleine Erinnerung für Sie: Morgen ist wieder Streiktag. Oder um genauer zu sein: Es ist bundesweiter Super-Streiktag. Auch in Hannover steht die Üstra wieder still. Die Deutsche Bahn stellt ihren Fernverkehr ein, und auch der Flughafen ist betroffen. Wahrscheinlich ist, dass dieser Streik auch den S-Bahn-Verkehr lahmlegen wird. Und Auswirkungen hat er möglicherweise sogar auf die Autobahnen. Einen Überblick finden Sie hier.

Und damit wünsche ich Ihnen zunächst einmal einen schönen Sonntag. Ich hoffe, Sie können ihn genießen.

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick





Zitat des Tages

„Das hatten wir so nicht erwartet. Ich bin wirklich erfreut.“ Claudia Vierke aus Braunschweig, die am frühen Sonnabendmorgen ohne Probleme vom Flughafen Hannover aus in den Urlaub nach Mallorca geflogen ist.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Laufspektakel: Das müssen Sie zum Marathon in Hannover wissen

Hannover ist startklar für die 31. Auflage des Stadt-Marathons. Wie viele machen mit? Wann ist was? Kann ich mich noch anmelden? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Jetzt lesen





Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Christina Hinzmann

Auch Autobahnmeistereien im Ausstand: Was heißt das für Autofahrer aus Hannover?

Der Super-Streiktag am 27. März betrifft auch die Autobahngesellschaft, die unter anderem für die Lenkung des Verkehrs zwischen großen Städten verantwortlich ist. Drohen Autofahrern aus Hannover dadurch Einschränkungen? Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Christin Klose/dpa-tmn

Müde durch die Zeitumstellung? Diese Tipps helfen

Die Augenringe sind nach dem Wochenende noch dunkler als sonst? Manche Menschen vertragen die Zeitumstellung nicht so gut. Eine Schlafmedizinerin erklärt, wie das Mini-Jetlag auf den Körper wirkt und wie man die Müdigkeit vertreibt. Jetzt lesen

