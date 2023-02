HAZ Hannover-Update: Heute ist Streik

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Streiktag im öffentlichen Dienst! Heute macht der Ausstand von Verdi vielen von uns in der Region das Leben ein bisschen schwerer. Busse und Bahnen werden nur sehr eingeschränkt fahren, viele Kitas bleiben geschlossen, vielerorts wird der Müll nicht abgeholt.

In unserem Thema des Tages fassen wir heute für Sie zusammen, was genau all das für Hannover und das Umland heißt. Welche Busse und Bahnen fahren vielleicht doch? Was mache ich mit dem Müll, der heute hätte abgeholt werden sollen? Und wie ist das mit Notbetreuung im Kindergarten? Außerdem haben wir Ihnen zusammengestellt, worum es überhaupt geht: Was verdienen Bedienstete im öffentlichen Dienst der Kommunen, um den es heute geht - und was sind die Forderungen der Gewerkschaft?

Das Zitat des Tages stammt aus einem offenen Brief von 50 bekannten Hannoveranerinnen und Hannoveranern zu den Klebe-Protesten der Klimaaktivisten der sogenannten Letzten Generation. Sie legen dar, warum sie die Proteste und auch ihre Form für richtig und notwendig halten. Dazu passt, dass am Montagmorgen einmal mehr der Deisterkreisel im Berufsverkehr Schauplatz eines solchen Protestes war. Meine Kollegen Leonie Habisch und Simon Benne haben unterdessen in einem Pro & Contra Argumente ausgetauscht, aus denen sie die Aktionen der Letzten Generation für nachvollziehbar beziehungsweise für falsch halten. Möglicherweise finden Sie sich in einem der beiden Texte wieder - oder können vielleicht auch beiden Darlegungen etwas abgewinnen.

Unsere Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine wird derweil dominiert vom überraschenden Besuch des US-Präsidenten Joe Biden im Kiew am Montag. Was der bedeutet und wie es weitergeht lesen Sie heute ebenfalls im Hannover-Update.

Ich hoffe, Sie kommen gut und leidlich gelassen durch den Streiktag!

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Fünf vor Zwölf war gestern. Aus einem offenen Brief, von 50 Hannoveranerinnen und Hannoveranern, die die Klimaproteste der Letzten Generation unterstützen

Streik: Stadtbahnen bleiben am Dienstag in den Depots, mit Verkehrsbehinderungen auf den Straßen ist zu rechnen. © Quelle: Schaarschmidt/ Stratenschulte/ Kutter (M)

Warnstreik in Hannover: Hier müssen Sie am Dienstag mit Ausfällen und Einschränkungen rechnen

Am Dienstag, 21. Februar, ruft die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zum eintägigen Warnstreik auf. Nicht nur Busse und Stadtbahnen bleiben in Hannover stehen. Auch der Autoverkehr dürfte am Vormittag durch mehrere Demonstrationszüge gestört werden. Hier bekommen Sie den Überblick. Jetzt lesen

