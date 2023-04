HAZ Hannover-Update: Hiobsbotschaft aus der Kita

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

In den vergangenen Monaten haben wir häufig über die Situation in der Kinderbetreuung berichtet. „Kita-Misere“, „Kita-Krise“ - solche Begriffe verwenden wir jetzt schon regelmäßig. Es fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Kurzfristige Gruppenschließungen, verkürzte Betreuungszeiten, das ist zuweilen schon die Normalität, wenn es krankheitsbedingte Ausfälle gibt. Zum Leidwesen der Familien. Ihr (Arbeits-)Alltag ist ja so oft um eine verlässliche Betreuung herum konstruiert.

Brauchen wir demnächst Vokabeln, die auf der Drama-Skala noch deutlich über „Kita-Krise“ liegen? So etwas wie „Kita-Katastrophe“ und „Kita-Skandal“?

Daran lässt mich denken, was meine Reporterkollegin Jutta Rinas herausgefunden hat und berichtet. In der Regionsverwaltung kursiert eine Prognose, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach wird der Personalmangel bis zum Ende des Jahrzehnts weiter dramatisch ansteigen. Jede dritte Stelle könnte dann wegen des Fachkräftemangels unbesetzt bleiben. Zum Vergleich: Im Moment ist es jede 17. Stelle.

Hauptursache für die schlechte Prognose ist die Einführung einer dritten Betreuungskraft, die ab August 2027 für jede Ganztagsgruppen verpflichtend ist. Erste Verbände fordern bereits, die Personalstandards zurückzuschrauben, um massenhafte Gruppenschließungen zu verhindern. Andere halten dagegen, die Betreuung werde dadurch de-professionalisiert.

Gibt es nur die Wahl zwischen Verlässlichkeit mit minderer Betreuungsqualität und Betreuungsqualität mit Unzuverlässigkeit? Reporterin Jutta Rinas hat in ihrem Kommentar dazu eine ganz klare Meinung.

Es ist eine breite Akzeptanz für das Projekt, zumal von einem bereits bestehenden überdurchschnittlichen Konsum von Cannabisprodukten im stadtweiten Vergleich ausgegangen werden kann.“ Aus einem Antrag der Grünen-Stadtteilpolitiker aus Linden zur Einrichtung legaler Haschisch-Shops

© Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Kita-Krise: Bis 2030 fehlen 30 Prozent der benötigten Betreuungskräfte

Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung ist jetzt schon massiv. Doch er dürfte noch schlimmer werden. Jede dritte Stelle könnte 2030 unbesetzt sein. Das geht aus einem internen Papier der Region Hannover hervor. Jetzt lesen

© Quelle: Tim Schaarschmidt

Finanzprobleme: Regionsklinikum Hannover braucht weitere Millionen1

Beim Klinikum Region Hannover (KRH) gibt es ein neues Finanzloch. Am Jahresanfang hatte die Region schon 20 Millionen Euro überwiesen, jetzt muss sie der defizitären Klinik weitere Millionen zuschießen. Jetzt lesen

© Quelle: Tim Schaarschmidt

<br/>

Benjamin von Stuckrad-Barre liest in Hannover aus „Noch wach?“

Bei seiner Lesung im Pavillon in Hannover erzählt Autor Benjamin von Stuckrad-Barre von Facharbeitern in Ingolstadt und dem Abstieg von Fury in the Slaughterhouse. Doch dann kommt er mit seinem Roman „Noch wach?“ zur Sache. Brisant, denn der handelt ja von Springer-Boss Mathias Döpfner. Oder? Jetzt lesen

